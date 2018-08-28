Дорожный инженер: развязка в Хааберсти не решит проблему пробок

По мнению преподавателя дорожного строительства ТТУ Айна Кендра, ставшего участником программы Uudis+ на радиостанции Vikerraadio, многоуровневая развязка в Хааберсти облегчит ситуацию на дорогах в районе Рокка-аль-Маре и в направлении Табасалу, пишет Rus.ERR. «С другой стороны, в кейласком направлении несколько светофоров подряд, что во многом обнуляет эффект в направлении центра», - сказал он.

Он также не уверен в правильности выбранного направления для виадука: может быть, целесообразнее было бы направлять движение не через центр города, а в объезд, отдав, например, предпочтение направлению Табасалу-Мустамяэ.