Дорожный инженер: развязка в Хааберсти не решит проблему пробок

Новая транспортная развязка в столичном районе Хааберсти является хорошим решением, но она не решит проблему автомобильных пробок, которые просто сместятся к следующему большому перекрестку.
По мнению преподавателя дорожного строительства ТТУ Айна Кендра, ставшего участником программы Uudis+ на радиостанции Vikerraadio, многоуровневая развязка в Хааберсти облегчит ситуацию на дорогах в районе Рокка-аль-Маре и в направлении Табасалу, пишет Rus.ERR. «С другой стороны, в кейласком направлении несколько светофоров подряд, что во многом обнуляет эффект в направлении центра», - сказал он.
Он также не уверен в правильности выбранного направления для виадука: может быть, целесообразнее было бы направлять движение не через центр города, а в объезд, отдав, например, предпочтение направлению Табасалу-Мустамяэ.
Проблему пробок, по словам эксперта, развязка не решит. «По всей видимости, пробка переедет дальше к развязке у ипподрома, где смыкаются Палдиское шоссе, Мустамяэ-теэ и улица Эндла», - предположил инженер, добавив, что самый дешевый способ решить проблему пробок - оптимизировать сеть школ и детских садов.