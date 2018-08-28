Водителей фур, занимающихся доставкой топлива из Латвии, ждет неприятный сюрприз

С начала этого года Налогово-таможенный департамент внимательно отслеживал подозреваемые в перевозке топлива грузовые автомобили, поскольку все больше и больше тягачей без прицепов стали заправляться в Латвии.

Содержащееся в баке топливо освобождается от уплаты акцизного сбора только при международной перевозке грузов, что означает, что перевозка грузов осуществляется по крайней мере в одном направлении.

Если транспортное средство покидает Эстонию и въезжает в страну без прицепа или с пустым прицепом, то это не подпадает под международные перевозки грузов, и топливо в этом случае не освобождается от акциза.