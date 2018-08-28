Президент Эстонии большую часть бесед провела в Нарве по-русски

Президент Керсти Кальюлайд прогулялась по променаду вдоль реки в Нарве и пообщалась с теми, кого встретила на этой прогулке. Некоторые нарвитяне старались говорить по-эстонски, госпожа Кальюлайд легко переходила на русский, и большую часть бесед провела именно на русском языке. Но только при общении с прохожими. С журналистами и депутатами городского собрания она говорила на государственном языке.

Поскольку прогулка состоялась в середине рабочего дня, на променаде Керсти Кальюлайд встретила, в основном, пенсионеров, мам с детьми, а также туристов из других городов. Говорили больше о погоде, об отдыхе и неизменно соглашались друг с другом в том, что на променаде в Нарве - хорошо.

Из серьёзных тем чаще всего поднимался вопрос изучения эстонского языка. Так, к президенту подошли, чтобы пообщаться юноша и девушка. Оказалось, что оба они - студенты Нарвского колледжа Тартуского университета, которые на днях приступают к обучению на первом курсе; Анастасия приехала из Санкт-Петербурга, а Василий - из Пскова. Оба будут учиться на преподавателей иностранных языков в многоязычных школах и планируют остаться работать в Эстонии.

- Я хотела бы у вас узнать, с чего лучше начинать изучение эстонского языка, - спросила студентка из Санкт-Петербурга.

- Лучше с общения, например, с другими студентами, - ответила Керсти Кальюлайд. - Не надо пугаться, эстонцы помогут вам. В Нарве это не так легко - здесь легко говорить по-русски - но, например, вы можете посещать Тарту.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте во время прогулки подробно рассказывал президенту о строительстве променада, и, общаясь с женщинами около уличных тренажёров, Керсти Кальюлайд вдруг сообщила им, что планирует совершать на променаде утренние пробежки.