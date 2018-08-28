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Президент Эстонии большую часть бесед провела в Нарве по-русски

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Президент Керсти Кальюлайд прогулялась по променаду вдоль реки в Нарве и пообщалась с теми, кого встретила на этой прогулке. Некоторые нарвитяне старались говорить по-эстонски, госпожа Кальюлайд легко переходила на русский, и большую часть бесед провела именно на русском языке. Но только при общении с прохожими. С журналистами и депутатами городского собрания она говорила на государственном языке.

Президент Керсти Кальюлайд прогулялась по променаду вдоль реки в Нарве и пообщалась с теми, кого встретила на этой прогулке. Некоторые нарвитяне старались говорить по-эстонски, госпожа Кальюлайд легко переходила на русский, и большую часть бесед провела именно на русском языке. Но только при общении с прохожими. С журналистами и депутатами городского собрания она говорила на государственном языке.

Поскольку прогулка состоялась в середине рабочего дня, на променаде Керсти Кальюлайд встретила, в основном, пенсионеров, мам с детьми, а также туристов из других городов. Говорили больше о погоде, об отдыхе и неизменно соглашались друг с другом в том, что на променаде в Нарве - хорошо.

Из серьёзных тем чаще всего поднимался вопрос изучения эстонского языка. Так, к президенту подошли, чтобы пообщаться юноша и девушка. Оказалось, что оба они - студенты Нарвского колледжа Тартуского университета, которые на днях приступают к обучению на первом курсе; Анастасия приехала из Санкт-Петербурга, а Василий - из Пскова. Оба будут учиться на преподавателей иностранных языков в многоязычных школах и планируют остаться работать в Эстонии.

- Я хотела бы у вас узнать, с чего лучше начинать изучение эстонского языка, - спросила студентка из Санкт-Петербурга.

- Лучше с общения, например, с другими студентами, - ответила Керсти Кальюлайд. - Не надо пугаться, эстонцы помогут вам. В Нарве это не так легко - здесь легко говорить по-русски - но, например, вы можете посещать Тарту.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте во время прогулки подробно рассказывал президенту о строительстве променада, и, общаясь с женщинами около уличных тренажёров, Керсти Кальюлайд вдруг сообщила им, что планирует совершать на променаде утренние пробежки.

Президент Эстонии будет жить и работать в Нарве 10 дней. Затем осенью состоится ещё один продолжительный визит, в ходе которого Керсти Кальюлайд вновь будет выполнять свои обычные обязанности, но не в Таллинне, а в Нарве.

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