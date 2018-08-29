Жестко - не значит жестоко, или В ресторан - со своим респиратором

Деловито и без лишней торопливости

Выбегавших на улицу посетителей паба ждала картина, которую, уверен, большинство из них если и видели, то в кино или по телевизору. Оба дебошира лежали на тротуаре в двух шагах от входа, и каждого из них по частям, включая лицо, прижимали к асфальту по трое крепких ребят в униформе G4S.

По поводу действий охранников у меня в принципе претензий нет. Кроме одной, но самой важной. А именно: предусмотрено ли инструкциями, существующими для подобных ситуаций, право охранников применять в закрытых помещениях отравляющие боевые вещества?

Применять в непосредственной близости от никак не причастных к инциденту посторонних людей, мирных посетителей данного заведения.

Да, конфликт был ликвидирован, фактически не начавшись, за что бойцы G4S заслуживают всяческого одобрения. Но какой ценой? Вернуться в зал люди смогли лишь спустя примерно полчаса. За это время несколько компаний, либо прервав, либо так и не начав приятное вечернее времяпрепровождение, покинули паб. И по крайней мере в одной из них – той, где были и англоговорящие гости столицы, – женщина так и не смогла унять сотрясавший её кашель. Что с ней было дальше – неизвестно, поскольку вся группа быстро удалилась в сторону центра города. Судя по донёсшимся до нас обрывкам их разговоров, речь шла о том, сможет ли она сама дойти до неотложки, или надо вызвать скорую помощь…

Есть и другие вопросы.

Например, сцена с прижатыми к асфальту и полностью обездвиженными виновниками инцидента продолжалась около получаса. Наконец, прибыли два полицейских экипажа на автомобилях с мигалками. Подумалось, что вот сейчас незадачливых пьяниц упакуют и увезут с глаз долой. Но «маски-шоу» (правда, без масок) продолжалось на глазах у почтеннейшей публики. Пока, наконец, эта публика не стала расходиться – кто к своим уже остывшим бифштексам и выдохшемуся пиву, а кто и вовсе «на выход». И только после этого, снова включив мигалки, полиция отчалила от входа в паб, увозя в каждом авто по одному нарушителю правопорядка. Персональные, так сказать, лимузины…

Спрашивается: разве в «инструментарий» для сотрудников секьюрити не входят наручники? Хотя бы пластиковые, которые широко применялись, как мы помним, в ходе бронзовых ночей. Во всяком случае, все эти полчаса руки нарушителей порядка прижимали к асфальту именно охранники – по одному за каждую руку. И только прибывшие полицейские неторопливо надели им поочерёдно металлические «браслеты».