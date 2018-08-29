Жестко - не значит жестоко, или В ресторан - со своим респиратором

Это было совсем не похоже на то, как происходит задержание опасных преступников в кино. Там полиция или секьюрити действуют жёстко и быстро, «упаковывая» правонарушителя в считанные секунды – так, что публика не успевает даже испугаться…
Впрочем, самое начало конфликта тоже как-то не всем бросилось в глаза. По крайней мере, сидевшие поодаль посетители паба поняли, что что-то происходит, только когда раздался громкий крик, затем – недолгая возня, словно группа грузчиков выносит громоздкую мебель. А вот затем…
Мы с товарищем в некотором недоумении смотрели на происходящее, пока и до нас не дошло – в самом буквальном смысле. Дошло невидимое, но более чем ощутимое нашими носоглотками облако газа.
Сначала те, кто сидел ближе к входу – где, собственно, и находился «эпицентр» скандала, – а затем и занимавшие столики поодаль, стали натужно кашлять и по очереди, концентрическими кругами, которые расширялись вглубь зала, поспешно покидать помещение.
А город подумал – ученья идут…
Объяснимся. Ранний субботний вечер, где-то между пятью и шестью часами. Погода не слишком благоприятствует пляжному отдыху, временами даже принимается – правда, без фанатизма – накрапывать дождик. Так что можно немного отдохнуть от уже поднадоевшей жары и посидеть в каком-нибудь уютном заведении, выпить по кружке пива…
Как мы с давним товарищем и коллегой и решили поступить. Наш выбор пал на Vana Villemi Pubi, что в одном из современных роскошных кварталов по Тартускому шоссе в Таллинне.
Мы заняли столик на двоих возле боковой стенки зала. За соседним столом у окна через какое-то время расположилась компания человек из семи-восьми, состоявшая явно не только из местных жителей, поскольку слышалась и английская речь. Поодаль, ближе к входу, обедала молодая семья с детьми, по внешнему виду и поведению – дошкольного или младшего школьного возраста.
По другую сторону от входа тоже сидели вполне спокойные и адекватные группы и группки. То есть публика вполне респектабельная.
И вот вся эта публика устремилась к выходу. Мы с товарищем в некотором недоумении смотрели на происходящее, пока и до нас не дошло – в самом буквальном смысле. Дошло невидимое, но более чем ощутимое нашими носоглотками облако газа.
Дальнейшее – «реконструкция событий», частично по собственным ощущениям, частично – со слов обслуживавшей нас официантки.
Оба дебошира лежали на тротуаре в двух шагах от входа, и каждого из них по частям, включая лицо, прижимали к асфальту по трое крепких ребят в униформе
Виновниками происшествия оказались двое подвыпивших парней. Один из них, зайдя в паб, потребовал налить ему чего-нибудь покрепче. Бармен отказал на том основании, что посетитель и так сильно навеселе. Тогда подошёл второй парень – «на подмогу» своему напарнику. Нарастал конфликт, и, судя по всему, кто-то из персонала вызвал охранников фирмы G4S. Именно её эмблема была на униформе прибывшей (надо признать, очень быстро) «группы товарищей». Один из секьюрити и применил – в помещении, где находилась гражданская публика – баллончик с газом. Я не специалист в отравляющих веществах. Видимо, это было так называемое вещество раздражающего действия. Именно оно и вызвало тот самый крик, который привлёк к происходящему уже общее внимание. Но и тогда ещё не все поняли, что именно случилось, спокойно продолжая застолье. И только когда газ стал распространяться по залу, люди засуетились…
Деловито и без лишней торопливости
Выбегавших на улицу посетителей паба ждала картина, которую, уверен, большинство из них если и видели, то в кино или по телевизору. Оба дебошира лежали на тротуаре в двух шагах от входа, и каждого из них по частям, включая лицо, прижимали к асфальту по трое крепких ребят в униформе G4S.
По поводу действий охранников у меня в принципе претензий нет. Кроме одной, но самой важной. А именно: предусмотрено ли инструкциями, существующими для подобных ситуаций, право охранников применять в закрытых помещениях отравляющие боевые вещества?
Применять в непосредственной близости от никак не причастных к инциденту посторонних людей, мирных посетителей данного заведения.
Да, конфликт был ликвидирован, фактически не начавшись, за что бойцы G4S заслуживают всяческого одобрения. Но какой ценой? Вернуться в зал люди смогли лишь спустя примерно полчаса. За это время несколько компаний, либо прервав, либо так и не начав приятное вечернее времяпрепровождение, покинули паб. И по крайней мере в одной из них – той, где были и англоговорящие гости столицы, – женщина так и не смогла унять сотрясавший её кашель. Что с ней было дальше – неизвестно, поскольку вся группа быстро удалилась в сторону центра города. Судя по донёсшимся до нас обрывкам их разговоров, речь шла о том, сможет ли она сама дойти до неотложки, или надо вызвать скорую помощь…
Есть и другие вопросы.
Например, сцена с прижатыми к асфальту и полностью обездвиженными виновниками инцидента продолжалась около получаса. Наконец, прибыли два полицейских экипажа на автомобилях с мигалками. Подумалось, что вот сейчас незадачливых пьяниц упакуют и увезут с глаз долой. Но «маски-шоу» (правда, без масок) продолжалось на глазах у почтеннейшей публики. Пока, наконец, эта публика не стала расходиться – кто к своим уже остывшим бифштексам и выдохшемуся пиву, а кто и вовсе «на выход». И только после этого, снова включив мигалки, полиция отчалила от входа в паб, увозя в каждом авто по одному нарушителю правопорядка. Персональные, так сказать, лимузины…
Спрашивается: разве в «инструментарий» для сотрудников секьюрити не входят наручники? Хотя бы пластиковые, которые широко применялись, как мы помним, в ходе бронзовых ночей. Во всяком случае, все эти полчаса руки нарушителей порядка прижимали к асфальту именно охранники – по одному за каждую руку. И только прибывшие полицейские неторопливо надели им поочерёдно металлические «браслеты».
Я согласен, что в таких ситуациях стражи порядка должны действовать быстро и жёстко. Но жёстко – не значит жестоко. А описанная сцена, длившаяся более получаса на виду у посетителей паба и случайных прохожих, это уже не просто жёстко. Это было ещё и унизительно. И для самих задержанных, и, по большому счёту, для «зрителей». Похоже, именно так и было задумано…