Галерея и видео: молодежь вновь собралась в саду Канути, однако на месте множество охранников

Как рассказал находящийся там же репортер Postimees, в парке работают несколько патрулей охранной фирмы, однако полицейских не видно.

У репортера сложилось впечатление, что молодые люди находятся в приподнятом настроении. На вопрос, что они там делают, они ответили по-русски: "Гуляем".

Молодые люди, проводящие время в парке, сказали Postimees, что после обеда в парке была полиция и забрала трех девочек, открыто пивших водку. Также на место прибыла скорая помощь. Молодые люди объяснили, что никаких конфликтов на национальной почве нет, русские и эстонцы, проводящие время в парке, хорошо ладят.

Через некоторое время в парк пришли мэр города Таави Аас, старейшина Кесклинна Владимир Свет и вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер. Таави Аас сказал Postimees, что сад Канути пока будут охранять десять дней. В зависимости от того, что будет дальше, руководители города решат, нужно ли охранять эти участки, при необходимости охрана будет направлена и в другие места, где собирается молодежь.

Одна из девушек сказала на камеру, что не видела в саду Канути ни одной драки, однако когда камеру убрали, они признали, что драки иногда бывают.

На состоявшемся сегодня заседании Таллинской городской управы Кесклиннаской районной управе было поручено взять под охрану парковые зоны центра города.

По словам старейшины Кесклинна Владимира Света, сад Канути не единственное место, которое будет патрулироваться, охранять будут большую часть расположенных в центре города парков.