Вт, 28.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Российские студенты: свое будущее мы видим в Эстонии

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Первый рабочий день президента Кальюлайд в Нарве.

ФОТО: Tairo Lutter

"Я хочу сказать президенту, как я благодарна за возможность здесь учиться", - сказала Анастасия Григорьева, приехавшая из Санкт-Петербурга. Это ее первые дни в Эстонии и уже очень скоро она станет студенткой Нарвского колледжа, передает Postimees.

"В России очень мало таких высших учебных заведений, куда принимают на основании знаний и где не нужно платить", - пояснила приехавшая из Санкт-Петербурга Анастасия Цветкова. Девушка сказала, что ей нравятся финно-угорские языки и поскольку у нее есть подруга-эстонка, колледж в приграничном городе казался ей правильным выбором. Анастасия одна из 27 студентов, приехавших из России учиться в Нарвский колледж. По словам приехавшего из Пскова Василия Цветкова, желающих было более 140.

"Здесь очень хорошая возможность учиться в университете, получить хорошее образование и к тому же действующий в Европе диплом", - сказала девушка. Ежедневные расходы в Эстонии молодым людям придется покрывать самостоятельно, но после первого семестра у них будет возможность претендовать на стипендию за хорошую учебу. "Но жизнь здесь дешевая, снять комнату стоит 48 евро в месяц", - сказал Василий. Он добавил, что по российским меркам это очень дешево.

В первый год учебы в университете им придется посвятить много времени изучению эстонского языка, поскольку к весне у них должна быть категория B1. Молодые люди надеются, что это возможно.

"Я жила в Финляндии и владею финским на категорию A1 и верю, что это мне поможет, поскольку у вас есть похожие слова", - сказала Анастасия и перечислила несколько цифр на финском. Василий сказал, что знает только английский, но уверен, что справится и с эстонским.

Анастасия Григорьева из Санкт-Петербурга и Василий Цветков из Пскова пообщались с Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Tairo Lutter

Свое будущее оба видят в Эстонии. "После трех лет в колледже я смогу работать учительницей эстонского, русского или английского", - сказала девушка. В эстонских школах не хватает учителей-мужчин, поэтому в планах на будущее Василия именно эта профессия. "Это очень достойная профессия", - сказал он.

Когда молодые люди услышали, что президент в городе, то у них возникло желание с ней поговорить. "Я хочу сказать президенту, как я благодарна за возможность здесь учиться", - сказала Анастасия. "Может быть, у меня к ней есть вопрос", - добавила она.

Анастасия и Василий встретились с президентом Эстонии.

ФОТО: Tairo Lutter

В Нарве ей предоставилась возможность задать этотвопрос. Анастасия спросила президента, с чего начать обучение эстонскому языку. Президент посоветовала ей много говорить и не бояться делать ошибки. Также навыки владения финским помогут в изучении эстонского.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ