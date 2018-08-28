Российские студенты: свое будущее мы видим в Эстонии

"В России очень мало таких высших учебных заведений, куда принимают на основании знаний и где не нужно платить", - пояснила приехавшая из Санкт-Петербурга Анастасия Цветкова. Девушка сказала, что ей нравятся финно-угорские языки и поскольку у нее есть подруга-эстонка, колледж в приграничном городе казался ей правильным выбором. Анастасия одна из 27 студентов, приехавших из России учиться в Нарвский колледж. По словам приехавшего из Пскова Василия Цветкова, желающих было более 140.

"Здесь очень хорошая возможность учиться в университете, получить хорошее образование и к тому же действующий в Европе диплом", - сказала девушка. Ежедневные расходы в Эстонии молодым людям придется покрывать самостоятельно, но после первого семестра у них будет возможность претендовать на стипендию за хорошую учебу. "Но жизнь здесь дешевая, снять комнату стоит 48 евро в месяц", - сказал Василий. Он добавил, что по российским меркам это очень дешево.

В первый год учебы в университете им придется посвятить много времени изучению эстонского языка, поскольку к весне у них должна быть категория B1. Молодые люди надеются, что это возможно.

"Я жила в Финляндии и владею финским на категорию A1 и верю, что это мне поможет, поскольку у вас есть похожие слова", - сказала Анастасия и перечислила несколько цифр на финском. Василий сказал, что знает только английский, но уверен, что справится и с эстонским.

Анастасия Григорьева из Санкт-Петербурга и Василий Цветков из Пскова пообщались с Керсти Кальюлайд. ФОТО: Tairo Lutter

Свое будущее оба видят в Эстонии. "После трех лет в колледже я смогу работать учительницей эстонского, русского или английского", - сказала девушка. В эстонских школах не хватает учителей-мужчин, поэтому в планах на будущее Василия именно эта профессия. "Это очень достойная профессия", - сказал он.

Когда молодые люди услышали, что президент в городе, то у них возникло желание с ней поговорить. "Я хочу сказать президенту, как я благодарна за возможность здесь учиться", - сказала Анастасия. "Может быть, у меня к ней есть вопрос", - добавила она.

Анастасия и Василий встретились с президентом Эстонии. ФОТО: Tairo Lutter