Видео: в сети наглядно продемонстрировали ограбление через смартфон

Со слов автора, работающего в сервисе, за последнюю неделю к нему обратилось несколько обладателей зараженных гаджетов.

Судя по видео, программа распространяется через ссылки скачивания, полученные жертвами через смс-сообщения. Как правило, вирус выдается за изображение, которое необходимо скачать.