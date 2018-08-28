Видео: в сети наглядно продемонстрировали ограбление через смартфон
28 августа 2018, 19:48
Со слов автора, работающего в сервисе, за последнюю неделю к нему обратилось несколько обладателей зараженных гаджетов.
Судя по видео, программа распространяется через ссылки скачивания, полученные жертвами через смс-сообщения. Как правило, вирус выдается за изображение, которое необходимо скачать.
Несмотря на многочисленные предупреждения, жертвы атаки позволяют приложению доступ к звонкам и сообщениям. Через рассылку по списку контактов вирус распространяется далее. Автор видео удивился, как много шагов, идущих вразрез с принципами информационной безопасности, делают юзеры.