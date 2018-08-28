Министерство образования обещает поднять учителям зарплату до 1250 евро

Как отметила во вторник на пресс-конференции в канун нового учебного года министр Майлис Репс, государство подчеркивает ценность профессии учителя повышением зарплат и вручением государственных премий.

«Зарплаты учителей продолжат расти. В 2019 году мы поднимем минимальную зарплату учителей как минимум до 1250 евро, средняя зарплата поднимется до 1500 евро», - сказала министр. По ее словам, зарплата воспитателей детских садов сравняется с минимальной зарплатой учителей общеобразовательных школ.

В октябре впервые будут вручены государственные премии в сфере образования - девять годовых премий и одна премия за дело жизни.

«Для решения проблемы стареющего поколения учителей мы разрабатываем дополнительные меры», - добавила министр.

В школах будет работать 14 905 учителей на 12 372 рабочих местах, то есть большое количество учителей будет работать с частичной нагрузкой.

«В общеобразовательных школах по-прежнему остается нерешенной проблема работа учителей с частичной нагрузкой, чтобы смягчить ее, мы продолжим реорганизацию школьной сети», - отмечается в пресс-релизе министерства.

По данным министерства, в Эстонии на 1 сентября насчитывается 533 общеобразовательные школы. Из них 159 — чистые средние школы или гимназии, 15 — гимназии для взрослых. Малокомплектных гимназий, в которых было менее 100 школьников, насчитывалось 74 и менее 50 школьников — 43 школы.

Основных школ с менее чем 30 учениками было 18, и менее 30 учащихся — 31.