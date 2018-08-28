Трамп обвинил Google в подтасовке результатов поиска

Google и СМИ "сфальсифицировали информацию, для меня и других, таким образом, что почти все истории и новости плохие", убежден президент. По его мнению, приоритет в выдаче поиска отдается "фейковому" телеканалу CNN, в то время как "республиканским/консервативным и честным СМИ перекрывают кислород".