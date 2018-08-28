Трамп обвинил Google в подтасовке результатов поиска

Президент США Дональд Трамп обвинил поисковую систему Google в подтасовке информации. В результатах поиска по запросу "Trump News" отображаются только сообщения СМИ, распространяющих фейковые новости, написал Трамп в своем микроблоге в Twitter во вторник, передает Deutsche Welle.
Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 августа 2018 г.
Google и СМИ "сфальсифицировали информацию, для меня и других, таким образом, что почти все истории и новости плохие", убежден президент. По его мнению, приоритет в выдаче поиска отдается "фейковому" телеканалу CNN, в то время как "республиканским/консервативным и честным СМИ перекрывают кислород".
96 процентов результатов по запросу "Trump News" - из межрегиональных левых СМИ, пишет президент и задается вопросом: "Это незаконно?".
"Они контролируют, что мы можем, а что не можем видеть. Это очень опасная ситуация - она будет решаться", - предупредил президент.