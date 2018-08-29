Так работает Baltnews: «темники» из Москвы, суммы, приказы и строгая отчетность

Находящийся в распоряжении Postimees договор свидетельствует, что за запуск Baltnews фирма Media Capital Holding заплатила возглавляемому Корниловым MTÜ Altmedia 91 400 евро. Суть договора, заключенного 18 августа 2014 года, состояла в «создании и распространении медиапроектов в Эстонии и странах Балтии». Согласно договору, заключенному параллельно на английском и русском языках, голландская фирма выплачивала Altmedia эту сумму в пяти частях, ежемесячно от 14 200 до 23 500 евро.

Первый договор между издающим Baltnews MTÜ Altmedia и Media Capital Holding. Опечатка в адресе (улица Колпи) перекочевала и в другие заключенные с предприятием договоры. ФОТО: Repro

Согласно первому договору, Media Capital Holding обязался выплатить для запуска Baltnews 91 400 евро. ФОТО: Repro

Александр Корнилов отказался давать комментарии Postimees, заявив, что, поскольку Baltnews для него в прошлом, эта тема ему больше не интересна.

Основным контактным лицом Корнилова в российской штаб-квартире “России Сегодня” был Александр Связин, с которым они в течение двух лет обменялись тысячами сообщений. Спустя всего месяц после запуска Baltnews Связин стал требовать от Корнлилова отчетов и рапортов о посещаемости сайта, а также обзоров важнейших предстоящих на неделе событий.

“Александр, просим Вас присылать анонс основных событий на сл.неделю. Сможешь? Присылать в воскресенье-понедельник”, - написал Связин Корнилову 10 ноября.

Корнилов: “Анонсы о чем?”

Связин: “Об основных предстоящих событиях. Ну ты знаешь, что у тебя во вторник заседание правительства, в среду отставка правительства, в четверг визит Обамы, в пятницу еще что-то”.

Корнилов: “У меня нет таких новостей как заседание правительства, визит Обамы и отставки”.

Связин: “))) Ну это же пример — высылай то, что есть”.

Девять дней спустя Связин уже был требовательнее. “Александр, нужны анонсы основных событий на 24-30 и уже срочно. Через час будет поздно”, - заявил он.

“У меня их нет”, — отвечает Корнилов.

“А где брать? Мне их надо в общий календарь внести на летучке в 16 часов”.

Судя по всему, Корнилову не слишком хотелось собирать список предстоящих событий. Они продолжили обсуждать, какого рода события включать в календарь, но на протяжении следующих недель Связину приходилось несколько раз напоминать Корнилову, чтобы он прислал список.

Еще через месяц, 18 декабря, Связин уже дал Корнилову четкое задание по существу: “У нас есть задача размещения пять опросов по Европе, сделанных европейской компанией по заказу Флагмана (агентство РИА Новости. – прим. автора). Размещать надо в день по материалу, которые должны быть добротно прокомментированы экспертами и т.д. Будьте на связи, чуть позже сброшу материалы”.

Публикуемые исследования общественного мнения касались отношений Евросоюза и США и санкций против России. Первое из них вышло под заголовком “Большинство европейцев не верит в независимость ЕС при введении антироссийских санкций”. В статье говорилось, что, по мнению европейцев, при введении санкций на ЕС оказывали давление США. Вторая статья шла в том же направлении: “В Европе растет недовольство зависимостью от США”. И третья: “Более трети европейцев негативно настроены относительно антироссийских санкций”.