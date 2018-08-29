НАТО считает российские учения "Восток-2018" подготовкой к широкомасштабному конфликту

"Все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но важно, чтобы это происходило прозрачным и предсказуемым образом", - отметил Уайт в ответ на просьбу агентства "Интерфакс" прокомментировать позицию НАТО по предстоящим российским учениям.

Представитель альянса напомнил, что НАТО и Россия обменялись брифингами по военным учениям на заседании Совета Россия-НАТО в мае. "Во время этого совещания Россия проинформировала о проведении учений "Восток-2018" и отметила, что они будут масштабнее, чем "Восток-2014", - сообщил натовский чиновник.

"Это вписывается в картину, которую мы наблюдали в течение некоторого времени: более напористая Россия, значительное увеличение ее оборонного бюджета и ее военного присутствия. За прошедшие годы мы видели значительное наращивание военного потенциала России, в том числе в Балтийском и Черноморском регионах, а также в Средиземноморье. Более того, Россия показала, что она готова использовать военную силу против своих соседей, а именно: Украины и Грузии", - отметил представитель НАТО.

Он также указал на то, что военные атташе в Москве стран-союзниц по Североатлантическому альянсу были приглашены для наблюдения в добровольном порядке, и "это предложение находится на рассмотрении", пишет Newsru.com.

Уайт при этом уточнил, что данные учения "происходят за пределами пространства ОБСЕ, которое заканчивается на Урале, поэтому Россия не обязана уведомлять об этих учениях или приглашать наблюдателей от государств-участников ОБСЕ".