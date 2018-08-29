Недовольство граждан пенсионной реформой вынудило Путина к телеобращению

В последние годы президент РФ крайне редко выступает с телеобращениями к нации. Формат выступления по пенсионной реформе обусловлен важностью темы, заявил Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу запланированного повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник, 28 августа.
"Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", - заявил Песков. По его словам, формат видеообращения обусловлен "важностью темы", пишет DW.com.
"Свое отношение детально сформулирую"
Ранее в тот же день Путин во время совещания с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске прокомментировал планы о повышении пенсионного возраста, отметив, что "в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением".
Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.
Путин крайне редко выступает с телеобращениями к нации
Начиная со своего второго президентского срока Путин стал все реже выступать с видеообращениями к гражданам РФ. В последние годы обращения в таком формате были, кроме поздравительных новогодних, связаны с очень важными событиями: например, в феврале 2016 года - с принятием заявления о прекращении основной операции в Сирии, а в марте 2018 года - с выборами главы государства.