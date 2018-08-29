Керсти Кальюлайд откроет ежегодную конференцию многоязычных школ в Нарве
29 августа 2018, 8:02
В среду, 29 августа, в Нарве уже в 19-й раз начнется традиционная педагогическая конференция для работников многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии. В мероприятии, которое откроет президент Керсти Кальюлайд, примут участие около 350 педагогов.
Тема очередной конференции: "Система взаимного обучения как ценность современного образования", пишет rus.err.ee.
Она проводится с целью обсудить современные подходы к преподаванию и обучению и познакомить с основными тенденциями развития и лучшими практиками Эстонии и других государств в этой области.
Конференция организуется Нарвским колледжем Тартуского университета с 2000 года.