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Керсти Кальюлайд откроет ежегодную конференцию многоязычных школ в Нарве

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President Kersti Kaljulaid külastas Viljandimaal Mulgi vallas asuvat Pajumäe Talu. 

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В среду, 29 августа, в Нарве уже в 19-й раз начнется традиционная педагогическая конференция для работников многоязычных школ и дошкольных учреждений Эстонии.  В мероприятии, которое откроет президент Керсти Кальюлайд, примут участие около 350 педагогов.

Тема очередной конференции: "Система взаимного обучения как ценность современного образования", пишет rus.err.ee.

Она проводится с целью обсудить современные подходы к преподаванию и обучению и познакомить с основными тенденциями развития и лучшими практиками Эстонии и других государств в этой области.

Конференция организуется Нарвским колледжем Тартуского университета с 2000 года.

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