«Если Россию восстановят в правах, то это будет разрушительным ударом по надеждам и мечтам»

«Очевидно, что это сложная битва, но лидер всего олимпийского спорта не имеет права просто так сдаваться. Представьте, что было бы, если бы Майкл Фелпс и Усэйн Болт в финале Олимпийских игр сказали бы: «Я не смогу победить»? Это совсем не та позиция, которую заслуживают чистые атлеты со всего мира.

Возможно, это все ведет к тому, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановят в правах. И если WADA все-таки восстановит РУСАДА, несмотря на два невыполненных критерия, то это будет самый крупный поворот на 180 градусов в истории.

Это будет разрушительный удар по доверию к WADA, а также надеждам и мечтам спортсменов со всего мира, которые верят в чистые и честные соревнования.

Международное спортивное движение упорно пытается вернуть в игру одну из самых больших наций. Они пытаются сделать вид, что ничего не было, но правду не так легко скрыть. Мы не можем просто все забыть и оставить нарушителя без наказания.

Будем надеяться, что РУСАДА все-таки не восстановят, но если это случится, то США сделают все возможное, чтобы не позволить спортсменам со всего мира сдаться и перестать верить в чистый спорт. Даже когда спортивные лидеры их не поддерживают, уходить из спорта совсем не время», – рассказал Тайгерт.

Два критерия для восстановления, которые до сих пор не выполнило РУСАДА, – признание доклада Ричарда Макларена о допинге в России и допуск WADA в опечатанную московскую антидопинговую лабораторию.