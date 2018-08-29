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  • «Если Россию восстановят в правах, то это будет разрушительным ударом по надеждам и мечтам»

«Если Россию восстановят в правах, то это будет разрушительным ударом по надеждам и мечтам»

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Chief Executive Officer of the U.S. Anti-Doping Agency (USADA) Travis Tygart attends a symposium called "The Pharmaceutical Industry and the Fight against Doping : New Partnerships for Clean Sport" in Paris Monday, Nov. 12, 2012. The international conference is looking at ways to unite the pharmaceutical industry and sports authorites in the fight against doping (AP Photo/Francois Mori) / SCANPIX Code: 436

ФОТО: FRANCOIS MORI/AP

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за слова «война с допингом не может быть выиграна».

«Очевидно, что это сложная битва, но лидер всего олимпийского спорта не имеет права просто так сдаваться. Представьте, что было бы, если бы Майкл Фелпс и Усэйн Болт в финале Олимпийских игр сказали бы: «Я не смогу победить»? Это совсем не та позиция, которую заслуживают чистые атлеты со всего мира.

Возможно, это все ведет к тому, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановят в правах. И если WADA все-таки восстановит РУСАДА, несмотря на два невыполненных критерия, то это будет самый крупный поворот на 180 градусов в истории. 

Это будет разрушительный удар по доверию к WADA, а также надеждам и мечтам спортсменов со всего мира, которые верят в чистые и честные соревнования.

Международное спортивное движение упорно пытается вернуть в игру одну из самых больших наций. Они пытаются сделать вид, что ничего не было, но правду не так легко скрыть. Мы не можем просто все забыть и оставить нарушителя без наказания.

Будем надеяться, что РУСАДА все-таки не восстановят, но если это случится, то США сделают все возможное, чтобы не позволить спортсменам со всего мира сдаться и перестать верить в чистый спорт. Даже когда спортивные лидеры их не поддерживают, уходить из спорта совсем не время», – рассказал Тайгерт.

Два критерия для восстановления, которые до сих пор не выполнило РУСАДА, – признание доклада Ричарда Макларена о допинге в России и допуск WADA в опечатанную московскую антидопинговую лабораторию.

Вопрос восстановления РУСАДА в правах будет обсуждаться 20 сентября на совете WADA на Сейшельских островах, передает sports.ru.

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