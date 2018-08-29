Рейтинги партий: реформисты уступили лидерство центристам

Не смогла бы преодолеть пятипроцентный избирательный барьер партия "Зеленые Эстонии", хотя их популярность с двух процентов в июне выросла до четырех процентов в августе, а рейтинг Свободной партии, которую в последнее время раздирают внутренние противоречия, снизилась с четырех процентов в июне до двух процентов в августе.