Рейтинги партий: реформисты уступили лидерство центристам

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то 27 процентов избирателей отдали бы свои голоса Центристской партии, следует из свежего опроса фирмы Turu-Uuringute по заказу телерадиовещательной корпорации ERR.
В июле социологическая фирма исследование популярности партий не проводила, а по сравнению с июнем популярность Центристской партии не изменилась, пишет rus.err.ee.
Партию реформ в августе поддерживали 25% избирателей, EKRE 19, Социал-демократическую партию 11 процентов опрошенных.
По-прежнему на границе избирательного порога находится партия "Отечество" (Isamaa), так как ее поддерживают 5 процентов респондентов.
Не смогла бы преодолеть пятипроцентный избирательный барьер партия "Зеленые Эстонии", хотя их популярность с двух процентов в июне выросла до четырех процентов в августе, а рейтинг Свободной партии, которую в последнее время раздирают внутренние противоречия, снизилась с четырех процентов в июне до двух процентов в августе.