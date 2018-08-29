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Рейтинги партий: реформисты уступили лидерство центристам

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VALIMISREKLAAMID. TALLINN, EESTI, 03SEP13. Valimisreklaamid Tallinnas kohalike omavalitsuste valimiste eel. Keskerakond. Jüri Ratas.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то 27 процентов избирателей отдали бы свои голоса Центристской партии, следует из свежего опроса фирмы Turu-Uuringute по заказу телерадиовещательной корпорации ERR.

В июле социологическая фирма исследование популярности партий не проводила, а по сравнению с июнем популярность Центристской партии не изменилась, пишет rus.err.ee.

Партию реформ в августе поддерживали 25% избирателей, EKRE 19, Социал-демократическую партию 11 процентов опрошенных. 

По-прежнему на границе избирательного порога находится партия "Отечество" (Isamaa), так как ее поддерживают 5 процентов респондентов. 

Не смогла бы преодолеть пятипроцентный избирательный барьер партия "Зеленые Эстонии", хотя их популярность с двух процентов в июне выросла до четырех процентов в августе, а рейтинг Свободной партии, которую в последнее время раздирают внутренние противоречия, снизилась с четырех процентов в июне до двух процентов в августе. 

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