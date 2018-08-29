СМИ назвали причины популярности Путина на Западе
29 августа 2018, 9:28
В Австрии объяснили популярность российского лидера Владимира Путина в западных странах тремя факторами. Об этом пишет Der Standard.
По данным издания, популярность Путина связана с его приверженностью традиционным ценностям. Кроме того, президент России выступает против лидерства Запада в экономической, общественной и военной сферах, пишет Gazeta.ru.
Согласно материалу, у европейского населения находят отклик и личные качества Путина. Так, они ценят его остроумие, хорошее чувство юмора, скромность и самоиронию.