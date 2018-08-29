Ср, 29.08.2018
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СМИ назвали причины популярности Путина на Западе

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Владимир Путин на охоте.

ФОТО: ALEXEY DRUZHININ/AFP/Scanpix

В Австрии объяснили популярность российского лидера Владимира Путина в западных странах тремя факторами. Об этом пишет Der Standard.

По данным издания, популярность Путина связана с его приверженностью традиционным ценностям. Кроме того, президент России выступает против лидерства Запада в экономической, общественной и военной сферах, пишет Gazeta.ru.

Согласно материалу, у европейского населения находят отклик и личные качества Путина. Так, они ценят его остроумие, хорошее чувство юмора, скромность и самоиронию.

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