Застройщики активно устремились осваивать неожиданные жилые районы

Взгляд на карту новых объектов Таллинна ясно говорит о том, что большинство предложений находится в центре Таллинна. В Мустамяэ более чем в два раза меньше предложений, более чем в три раза их меньше в Ласнамяэ, Пыхья-Таллинне, Кристийне, Хааберсти. В первом полугодии средняя цена квартир в центре города составляла 2 372 евро за квадратный метр, увеличившись за год на целых пять процентов. Именно большое количество новых проектов приводит к росту цен на квартиры вообще и поддерживает выросшие цены на квартиры в спальных районах.

«В недавно построенных квартирах средняя цена за квадратный метр еще дороже на пару сотен евро. Никто не говорит, что цены в центре города должны быть низкими, но с учетом большого количества предложений нет ничего удивительного в том, что девелоперы начали размещать свои проекты в тех местах, где пять лет назад никто не осмеливался строить», - сказал Рауль Рейно, член правления Domus Kinnisvara. По словам Рейно, крупные игроки на рынке развития недвижимости до сих пор держались в центре города, но сейчас ситуация меняется.

Менее известные девелоперские фирмы уже освоили как пригороды Таллинна, так и окружающие его волости. В Маарду и Кийли, Йыэляхтме и Арукюла начато строительство многоквартирных домов.