Крыса съела часть ступни футболиста

Инцидент произошел с 57-летним экс-футболистом во время визита в Национальный парк Крюгера в ЮАР. Он был вынужден вернуться домой на операцию.

«Я заснул, и ночью крыса проникла в спальню, залезла на кровать и решила погрызть мою ногу.

Она проделала достаточно большую дырку в пальце, дошла до кости и съела нижнюю часть ступни.

Сначала она укусила большой палец на руке моей дочери в другой спальне. Дочь пришла ко мне и сказала: «Папа, меня кто-то укусил».

К несчастью, крыса в тот день хорошо пообедала, а я этого не почувствовал», – рассказал Мэббатт.