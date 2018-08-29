Крыса съела часть ступни футболиста

Бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Мэббатт рассказал, как крыса прогрызла ему ступню во время сна, сообщает sports.ru.
Инцидент произошел с 57-летним экс-футболистом во время визита в Национальный парк Крюгера в ЮАР. Он был вынужден вернуться домой на операцию.
«Я заснул, и ночью крыса проникла в спальню, залезла на кровать и решила погрызть мою ногу.
Она проделала достаточно большую дырку в пальце, дошла до кости и съела нижнюю часть ступни.
Сначала она укусила большой палец на руке моей дочери в другой спальне. Дочь пришла ко мне и сказала: «Папа, меня кто-то укусил».
К несчастью, крыса в тот день хорошо пообедала, а я этого не почувствовал», – рассказал Мэббатт.
Мэббатт выступал за лондонский клуб с 1982 по 1998 год и забил 27 голов в 482 матчах, выиграв Кубок УЕФА (1984) и Кубок Англии (1991).