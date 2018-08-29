Ср, 29.08.2018
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Крыса съела часть ступни футболиста

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Rott

ФОТО: /Caters News Agency/Scanpix

Бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Мэббатт рассказал, как крыса прогрызла ему ступню во время сна, сообщает sports.ru.

Инцидент произошел с 57-летним экс-футболистом во время визита в Национальный парк Крюгера в ЮАР. Он был вынужден вернуться домой на операцию.

«Я заснул, и ночью крыса проникла в спальню, залезла на кровать и решила погрызть мою ногу.

Она проделала достаточно большую дырку в пальце, дошла до кости и съела нижнюю часть ступни.

Сначала она укусила большой палец на руке моей дочери в другой спальне. Дочь пришла ко мне и сказала: «Папа, меня кто-то укусил».

К несчастью, крыса в тот день хорошо пообедала, а я этого не почувствовал», – рассказал Мэббатт.

Мэббатт выступал за лондонский клуб с 1982 по 1998 год и забил 27 голов в 482 матчах, выиграв Кубок УЕФА (1984) и Кубок Англии (1991).

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