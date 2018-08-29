В Таллинне начинается строительство новой велодорожки

Дорожку длиной 2,6 км и шириной 4 м проложат на участке между улицей Валдеку и Пярнуским шоссе, по обе стороны от нее будут еще беговые дорожки шириной три четверти метра, покрытые гранитной крошкой. На велодорожке предусмотрены четыре места для отдыха. Для соединения с аналогичной дорожкой вдоль Пярнуского шоссе будет построен виадук через железную дорогу. Тем самым дорожка вдоль Пярнуского шоссе будет в рамках разработанного для Харьюского уезда проекта соединена с созданной Кийлиской волостью дорожкой вдоль Вильяндиского шоссе.