Фото: чудесный жилой чердак в Пельгулинне ждет нового владельца

Просторная квартира в пельгулиннаской мансарде имеет необычную планировку. Так как квартира расположена на двух ярусах, многочисленные окна дают много света даже в самые темные зимние дни.

ФОТО: City24

Квартира площадью 59,4 квадратных метров, находится в построенном в 1927 году доме. Купивший квартиру получит чулан в подвале и парковочное место во дворе, где имеется и детская площадка для маленьких жителей дома.

ФОТО: City24

Коммунальные платежи в этом доме считаются разумными: до 150 евро в месяц зимой и в пределах сотни евро летом.