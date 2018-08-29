Ср, 29.08.2018
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  • Фото: чудесный жилой чердак в Пельгулинне ждет нового владельца

Фото: чудесный жилой чердак в Пельгулинне ждет нового владельца

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ФОТО: City24

Это необычное жилое помещение находится рядом с творческим городком Теллискиви, рассказывает портал Kodustill.  

Просторная квартира в пельгулиннаской мансарде имеет необычную планировку. Так как квартира расположена на двух ярусах, многочисленные окна дают много света даже в самые темные зимние дни. 

ФОТО: City24

Квартира площадью 59,4 квадратных метров, находится в построенном в 1927 году доме. Купивший квартиру получит чулан в подвале и парковочное место во дворе, где имеется и детская площадка для маленьких жителей дома. 

ФОТО: City24

Коммунальные платежи в этом доме считаются разумными: до 150 евро в месяц зимой и в пределах сотни евро летом. 

Заинтересованный читатель для получения подробной информации может заглянуть СЮДА.

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