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Драматургом Русского театра стала Ярослава Пулинович

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Русский театр. Иллюстративное фото.

ФОТО: STANISLAV MOSHKOV/

С 1 сентября к работе на посту драматурга Русского театра приступит Ярослава Пулинович (31), которая приехала в Таллинн из России по приглашению директора и художественного руководителя театра Филиппа Лося.

Об этом в среду, 29 августа, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал исполнительный директор Русского театра Маргус Алликмаа.

По словам Алликмаа, заключенный с Пулинович договор вступит в силу 1 сентября: "Можно сказать, что речь идет о классическом трудовом договоре штатного драматурга. Но размер зарплаты, сами понимаете, я вам не назову".

Поскольку Ярослава Пулинович гражданка России, то Русский театр станет ходатайствовать о предоставлении ей временного на жительства.

Театральные пьесы уроженки Омска Ярославы Пулинович с успехом шли в Англии, США, Польше, Эстонии, Украине и во многих театрах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Омске, Красноярске и других городах.

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