Драматургом Русского театра стала Ярослава Пулинович

Об этом в среду, 29 августа, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал исполнительный директор Русского театра Маргус Алликмаа.

По словам Алликмаа, заключенный с Пулинович договор вступит в силу 1 сентября: "Можно сказать, что речь идет о классическом трудовом договоре штатного драматурга. Но размер зарплаты, сами понимаете, я вам не назову".

Поскольку Ярослава Пулинович гражданка России, то Русский театр станет ходатайствовать о предоставлении ей временного на жительства.