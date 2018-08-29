Драматургом Русского театра стала Ярослава Пулинович

С 1 сентября к работе на посту драматурга Русского театра приступит Ярослава Пулинович (31), которая приехала в Таллинн из России по приглашению директора и художественного руководителя театра Филиппа Лося.
Об этом в среду, 29 августа, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал исполнительный директор Русского театра Маргус Алликмаа.
По словам Алликмаа, заключенный с Пулинович договор вступит в силу 1 сентября: "Можно сказать, что речь идет о классическом трудовом договоре штатного драматурга. Но размер зарплаты, сами понимаете, я вам не назову".
Поскольку Ярослава Пулинович гражданка России, то Русский театр станет ходатайствовать о предоставлении ей временного на жительства.
Театральные пьесы уроженки Омска Ярославы Пулинович с успехом шли в Англии, США, Польше, Эстонии, Украине и во многих театрах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Омске, Красноярске и других городах.