Тоом: Центристскую партию в Нарве покинули 39 человек

С начала кризиса, связанного с выдвижением подозрений в коррупции против нескольких депутатов центристской франкции в Нарвском горсобрании, партию покинули по собственному желанию 39 человек, пишет RusERR.
Как сообщила глава Нарвского округа центристов Яна Тоом в интервью службе новостей "Радио 4", в основном речь о сотрудниках Нарвского водоканала, которым руководит бывший глава центристской фракции в горсобрании Алексей Воронов.
"(…) Это Нарвский водоканал, там руководит Алексей Воронов, председатель бывшей центристской фракции в горсобрании. Очевидно, что это выход под влиянием работодателя, скажем так. Я думаю, что для партии это не такая большая потеря, потому что я предполагаю, что к нам приходят из соображений идеологических, а не дисциплинарных", - пояснила Тоом.