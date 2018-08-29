Тоом: Центристскую партию в Нарве покинули 39 человек

"(…) Это Нарвский водоканал, там руководит Алексей Воронов, председатель бывшей центристской фракции в горсобрании. Очевидно, что это выход под влиянием работодателя, скажем так. Я думаю, что для партии это не такая большая потеря, потому что я предполагаю, что к нам приходят из соображений идеологических, а не дисциплинарных", - пояснила Тоом.