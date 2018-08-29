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Тоом: Центристскую партию в Нарве покинули 39 человек

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Яна Тоом

ФОТО: Erik Prozes

С начала кризиса, связанного с выдвижением подозрений в коррупции против нескольких депутатов центристской франкции в Нарвском горсобрании, партию покинули по собственному желанию 39 человек, пишет RusERR.

Как сообщила глава Нарвского округа центристов Яна Тоом в интервью службе новостей "Радио 4", в основном речь о сотрудниках Нарвского водоканала, которым руководит бывший глава центристской фракции в горсобрании Алексей Воронов.

"(…) Это Нарвский водоканал, там руководит Алексей Воронов, председатель бывшей центристской фракции в горсобрании. Очевидно, что это выход под влиянием работодателя, скажем так. Я думаю, что для партии это не такая большая потеря, потому что я предполагаю, что к нам приходят из соображений идеологических, а не дисциплинарных", - пояснила Тоом.

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