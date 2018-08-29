Путин уволил 15 генералов

Также с постов сняты начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, заместитель начальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин, сообщает « Лента ».

В июне Владимир Путин отправил в отставку шестерых генералов МЧС и МВД. Среди них были первый заместитель главы МЧС Владимир Степанов, а также начальник кемеровского ГУ МЧС генерал-майор Александр Мамонтов, который стал фигурантом уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».