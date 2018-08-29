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Путин уволил 15 генералов

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Владимир Путин

ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP / Scanpix

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, СК. В частности, от должностей освобождены начальник ГУМЧС России по Томской области Михаил Бегун, заместитель начальника ГУМВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко, первый заместитель руководителя военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Также с постов сняты начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, заместитель начальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин, сообщает «Лента».

В июне Владимир Путин отправил в отставку шестерых генералов МЧС и МВД. Среди них были первый заместитель главы МЧС Владимир Степанов, а также начальник кемеровского ГУ МЧС генерал-майор Александр Мамонтов, который стал фигурантом уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

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