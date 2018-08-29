Читатель спрашивает: имеет ли право маклер получать посредническую плату и с продавца, и с покупателя?

Отвечает маклер кадриоргского бюро Uus Maa Хелен Таллермо:

«Иногда приходится разъяснять нюансы, связанные с заключением маклерского договора и посреднической платой. Поскольку маклеры по недвижимости активно работают как с продавцами, так и с покупателями, а также с нанимателями и наймодателями, заключение маклерского договора необходимо для того, чтобы точно зафиксировать обязательства сторон и взаимные соглашения. При этом маклеры руководствуются правовыми актами и европейским стандартом «EVS-EN 15733:2010. Маклерские услуги в сфере недвижимости: требования по предоставлению маклерских услуг в сфере недвижимости». Маклерский договор регулируется Законом об обязательственном праве, который предусматривает права и обязанности сторон.

Согласно маклерскому договору маклер обязуется оказывать посреднические услуги другому лицу, то есть второй стороне договора, с целью заключения им сделки с третьей стороной, за что вторая сторона обязуется выплатить ему посредническую плату.

Маклер может заключить договор одновременно как с покупателем, так и с продавцом, однако, только если обе стороны были уведомлены об этом и согласились сделать это. В то же время следует помнить, что заключение только маклерского договора не является основанием для выплаты посреднической платы. Маклер имеет право на оплату своей работы, только когда в результате его маклерской деятельности заключен договор купли-продажи или найма.

Ответ на вопрос: да, маклер имеет право потребовать посредническую плату и от покупателя, и от продавца, но клиент всегда оставляет за собой право отказаться делать это. Часто бывает, что обслуживание покупателя делается бесплатно или за очень небольшую плату, и это понятно, когда дело касается всего лишь поиска подходящего объекта. Как правило, у покупателя нет времени на поиск, и этим занимается маклер.