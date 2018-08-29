Ср, 29.08.2018
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"Маразм украинских властей"

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Pole välistatud, et kolm Venemaa sportlast saavad peagi Ukraina eest võistlema hakata

ФОТО: Efrem Lukatsky / AP

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал заявление Министерства спорта Украины о том, что оно не будет финансировать поездки своих спортсменов на соревнования в Россию, и снимает с себя ответственность за их безопасность на территории РФ.

Альтруизм в этих вопросах никому не нужен. Думаю, что международные спортивные федерации заставят Министерство спорта Украины делать то, что оно должны делать, поскольку отказ от участия в международных соревнованиях без веской причины – а это не веская причина, просто маразм украинских властей – на сто процентов повлечет определенные санкции в отношении спортсменов и членов национальных украинских федераций. Поэтому кроме громкости данного заявления, ничего существенного оно за собой не несет. Мы помним, как до и во время чемпионата мира в Минспорта Украины кричали, что не будут его показывать, что сборная не приедет. В итоге национальная команда не отобралась, а показывать ЧМ заставила ФИФА, потому что в противном случае украинцы лишались бы права показа следующего чемпионата мира. Поэтому прежде, чем делать громкие заявления и орать на весь мир, нужно сесть и подумать головой. А с этим у украинского правительства сейчас проблемы, потому что править осталось без году неделя, поскольку Порошенко по всем рейтингам уже не переизберут. А новый президент, кем бы он ни был, поменяет действующую власть и сто процентов один из шагов будет направлен на налаживание отношений с соседями. Поэтому давайте потерпим. Мы очень много обращаем внимания на все эти крики. Они для этого и кричат, чтобы мы обращали внимание, обсуждали." - цитирует Лебедева "Спорт-Экспресс".

Ранее украинские спортсмены неоднократно бойкотировали соревнования на территории России, а тем спорстменам, которые участвовали в проводимых на территории России стартах, отказывали в оплате поездок и выплате премиальных.

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