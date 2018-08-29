Фото: передвижной дом короля рок-н-ролла Элвиса Пресли продан с аукциона в пять раз дороже стартовой цены

Этот дом длиной всего 18,3 метра насчитывает две спальни с отдельными туалетными комнатами, кухню со шкафами темно-коричневого цвета. Стены и потолок остальных помещений обиты деревом, преобладающие цвета - красный с золотом, которыми окрашена, в том числе ванная комната.

Элвис и Присцилла Пресли приобрели этот передвижной дом в 1967 году и проводили в нем время на ранчо Circle G в Мемфисе.

Лот продавался вместе с нотариально заверенной справкой о передаче прав собственности, подписанной собственноручно Пресли на случай перепродажи трейлера. Певец оформил этот документ одновременно с покупкой дома на колесах в 1967 году.

Этот мобильный дом уже дважды выставлялся на аукцион, но предыдущие собственники не меняли документы о регистрации, чтобы недвижимость так и оставалась записанной на имя короля рок-н-ролла.

Недавно дом отреставрировали, и теперь он выглядит так, как это было в 1960-х. Цена, по которой он был продан - 67,6 тысяч долларов.

ФОТО: Скриншот с Twitter