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  • Фото: передвижной дом короля рок-н-ролла Элвиса Пресли продан с аукциона в пять раз дороже стартовой цены

Фото: передвижной дом короля рок-н-ролла Элвиса Пресли продан с аукциона в пять раз дороже стартовой цены

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ФОТО: Скриншот с Twitter

Торги в режиме онлайн проводил с субботы, 25 августа, аукционный дом GWS Auctions, базирующийся в Лос-Анджелесе, Калифорния. Накануне лот, выставленный по начальной стартовой цене 13 тысяч долларов, был приобретен неизвестным покупателем за сумму в пять раз выше, сообщает Realty.newsru.com со ссылкой на Times Square Chronicles.

Этот дом длиной всего 18,3 метра насчитывает две спальни с отдельными туалетными комнатами, кухню со шкафами темно-коричневого цвета. Стены и потолок остальных помещений обиты деревом, преобладающие цвета - красный с золотом, которыми окрашена, в том числе ванная комната.

Элвис и Присцилла Пресли приобрели этот передвижной дом в 1967 году и проводили в нем время на ранчо Circle G в Мемфисе.

Лот продавался вместе с нотариально заверенной справкой о передаче прав собственности, подписанной собственноручно Пресли на случай перепродажи трейлера. Певец оформил этот документ одновременно с покупкой дома на колесах в 1967 году.

Этот мобильный дом уже дважды выставлялся на аукцион, но предыдущие собственники не меняли документы о регистрации, чтобы недвижимость так и оставалась записанной на имя короля рок-н-ролла.

Недавно дом отреставрировали, и теперь он выглядит так, как это было в 1960-х. Цена, по которой он был продан - 67,6 тысяч долларов.

ФОТО: Скриншот с Twitter

Всего у Элвиса Пресли было восемь мобильных домов. После его смерти все они были припаркованы на участке площадью 66 гектаров недалеко от поместья Грейсленд.

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