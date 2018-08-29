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Видео: чудовищный автогол года из Англии

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Stoke'i ja Huddersfieldi kohtumine Inglismaa liigakarikasarjas.

ФОТО: Martin Rickett / AP / Scanpix

Нидерландский полузащитник «Хаддерсфилд Таун» Жуниньо Бакуно отметился диковатым автоголом в игре против «Сток Сити» в рамках Кубка Лиги.

в добавленное время при счете 1:0 в пользу «Сток Сити» Бакуно, находившийся недалеко от центрального круга, вероятно, попытался прервать навесную передачу соперника. Тем не менее, мяч после удара голландца полетел прямо в ворота. Итоговый счет противостояния — 2:0 в пользу «Сток Сити».

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