Видео: чудовищный автогол года из Англии

в добавленное время при счете 1:0 в пользу «Сток Сити» Бакуно, находившийся недалеко от центрального круга, вероятно, попытался прервать навесную передачу соперника. Тем не менее, мяч после удара голландца полетел прямо в ворота. Итоговый счет противостояния — 2:0 в пользу «Сток Сити».