Видео: чудовищный автогол года из Англии
29 августа 2018, 12:11
Нидерландский полузащитник «Хаддерсфилд Таун» Жуниньо Бакуно отметился диковатым автоголом в игре против «Сток Сити» в рамках Кубка Лиги.
в добавленное время при счете 1:0 в пользу «Сток Сити» Бакуно, находившийся недалеко от центрального круга, вероятно, попытался прервать навесную передачу соперника. Тем не менее, мяч после удара голландца полетел прямо в ворота. Итоговый счет противостояния — 2:0 в пользу «Сток Сити».
Had to give Juninho Bacuna's worldie of an own goal the commentary it deserved.#htafc #scfc pic.twitter.com/c4IpcXNz6r— Thrice Champions (@HTAFCPodcast) August 28, 2018