Выколотые глаза и кляп во рту: шокирующие детали жестокого убийства

Когда спецназовцы около пяти часов вечера 15 ноября прошлого года ворвались в квартиру на одной из тихих улиц поселка Козе, спасать было некого: чудовищная бойня уже совершилась. Полицейские нашли на кухне квартиры труп 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, пишет Postimees.
Жертву несколько раз ударили ножом в спину, живот и шею. Первый очутившийся у тела полицейский достал изо рта у трупа скомканное полотенце. Верхом жестокости стало то, что мужчине выкололи ножом оба глаза - очевидно, когда он еще был жив.
Обвиняемый в жестоком убийстве 39-летний Энрико Нурм вместе с украденной у жертвы банковской картой скрылся, очевидно, через окно на кухне, потому что, когда прибыл спецназ, дверь была на замке, и ее пришлось вскрывать ломом. По имеющейся версии следствия, совершив преступление, Нурм собирался снять деньги с карточки убитого, но до этого его задержала полиция. При задержании Нурм утверждал, что собирался пойти в магазин или бар, чтобы совершить новое убийство.
В квартире убитого Нурм оказался совсем не случайно: его будущая жертва на какое-то время приютила его у себя, но вскоре пожалела об этом. Поэтому незадолго до убийства владелец квартиры жил не у себя дома, а у друга, и жаловался на то, что не может отделаться от Энрико и боится его.
Все началось в конце октября прошлого года, когда в ходе попойки на чьем-то дне рождения, где присутствовал и Энрико Нурм, назвали имя будущей жертвы - как человека, у которого можно какое-то время пожить. Как уверяет хозяин квартиры, где проходила вечеринка, номер телефона будущей жертвы Нурму не давали, но он и сам в какой-то момент мог найти контакт в его мобильном телефоне.
День рождения проходил в одной из таллиннских квартир, Нурм явился туда незваным. Ранее его на какое-то время пускали пожить в эту квартиру, это произошло перед его последней отсидкой.
Заявившись на день рождения, Нурм прочел собравшимся лекцию о матрице, которая его направляет и влияет на его поведение. Об этом же Нурм писал и в своем веб-дневнике и в социальных сетях, где он первым и сообщил о своих преступлениях. И в этот вторник в суде у Нурма был один вопрос к свидетелям: «Читали ли вы эти ссылки в Facebook о матрице, которые я отправлял?»
«Это сложно описать, потому что это был бред душевнобольного, - признается один из участников вечеринки в октябре прошлого года. - Он говорил, что Ангела Меркель и Владимир Путин влияют на целый мир, и мы должны переселиться в окопы и пещеры. Когда я высказал свое непрофессиональное мнение, что он шизофреник, Энрико разозлился, но не напал на меня, однако его поведение было агрессивным», - вспоминает свидетель. После странного разговора, а также из-за того, что последнее преступление Нурма - изнасилование - ошеломило хозяина квартиры, Нурму дали понять, что ему не стоит сюда приходить.
Когда Нурм уходил, он взял в коридоре чужую куртку Hugo Boss, потому что его собственная одежда, по словам очевидцев, была грязной. Ему не пытались помешать, потому что он внушал страх.
Точно неизвестно, как Нурм в конце концов вышел на контакт со своей будущей жертвой и в какое время ему предоставили приют в рядном боксе в Козе. Но друзья убитого узнали об этом в конце прошлого октября или в начале ноября. В какой-то момент что-то пошло не так: в последние дни своей жизни мужчина попросил у своего хорошего друга, чтобы тот пустил его к себе пожить, потому что ему никак не удается отделаться от прицепившегося арендатора. В эти дни будущая жертва говорила друзьям, что Энрико живет за его счет и не уважает заключенные договоренности.
В свой последний день он вышел от друга около шести часов утра. Друг убитого на скамье подсудимых рассказал, что достаточно скоро после ухода раздался встревоженный звонок. «Он был в отчаянии и говорил, что кто-то вломился внутрь через кухонное окно, и что Энрико там». Это был последний разговор с жертвой. Друг убитого несколько раз пытался перезвонить, но телефон был отключен. О том, что произошло, друзья узнали лишь месяц спустя.
События, приведшие к одному из самых жестоких убийств последнего времени, начались за три дня до этого в Таллинне у ипподрома. Согласно обвинению, 12 ноября около 18.30 рядом с перелеском у ипподрома Нурм напал на женщину, потащил ее к перелеску, где продолжил ее избивать, затем отнял у нее мобильный телефон, документы и банковскую карту, изнасиловал жертву и скрылся.
Как выяснилось позже, затем он направился к банкомату и снял с карточки потерпевшей 600 евро.
В ночь на 13 ноября он напал на следующую жертву возле коплиских гаражей. «Обвиняемый действовал так же, как и в предыдущий раз. К счастью, крики женщины услышал прохожий, который поспешил на помощь. Благодаря этому преступление не было доведено до конца, обвиняемый скрылся с места происшествия», - сказала руководившая досудебным следствием окружной пыхьяский прокурор Наталья Мийлвеэ.
В интересах защиты частной жизни потерпевших судебный процесс частично закрыт, поэтому во вторник обвиняемый давал показания за закрытыми дверями.
Сегодня заседание по делу Энрико Нурма продолжается заслушиванием экспертов, которых вызвал защитник обвиняемого.