Выколотые глаза и кляп во рту: шокирующие детали жестокого убийства

Жертву несколько раз ударили ножом в спину, живот и шею. Первый очутившийся у тела полицейский достал изо рта у трупа скомканное полотенце. Верхом жестокости стало то, что мужчине выкололи ножом оба глаза - очевидно, когда он еще был жив.

Обвиняемый в жестоком убийстве 39-летний Энрико Нурм вместе с украденной у жертвы банковской картой скрылся, очевидно, через окно на кухне, потому что, когда прибыл спецназ, дверь была на замке, и ее пришлось вскрывать ломом. По имеющейся версии следствия, совершив преступление, Нурм собирался снять деньги с карточки убитого, но до этого его задержала полиция. При задержании Нурм утверждал, что собирался пойти в магазин или бар, чтобы совершить новое убийство.

В квартире убитого Нурм оказался совсем не случайно: его будущая жертва на какое-то время приютила его у себя, но вскоре пожалела об этом. Поэтому незадолго до убийства владелец квартиры жил не у себя дома, а у друга, и жаловался на то, что не может отделаться от Энрико и боится его.

Все началось в конце октября прошлого года, когда в ходе попойки на чьем-то дне рождения, где присутствовал и Энрико Нурм, назвали имя будущей жертвы - как человека, у которого можно какое-то время пожить. Как уверяет хозяин квартиры, где проходила вечеринка, номер телефона будущей жертвы Нурму не давали, но он и сам в какой-то момент мог найти контакт в его мобильном телефоне.

День рождения проходил в одной из таллиннских квартир, Нурм явился туда незваным. Ранее его на какое-то время пускали пожить в эту квартиру, это произошло перед его последней отсидкой.

Заявившись на день рождения, Нурм прочел собравшимся лекцию о матрице, которая его направляет и влияет на его поведение. Об этом же Нурм писал и в своем веб-дневнике и в социальных сетях, где он первым и сообщил о своих преступлениях. И в этот вторник в суде у Нурма был один вопрос к свидетелям: «Читали ли вы эти ссылки в Facebook о матрице, которые я отправлял?»

«Это сложно описать, потому что это был бред душевнобольного, - признается один из участников вечеринки в октябре прошлого года. - Он говорил, что Ангела Меркель и Владимир Путин влияют на целый мир, и мы должны переселиться в окопы и пещеры. Когда я высказал свое непрофессиональное мнение, что он шизофреник, Энрико разозлился, но не напал на меня, однако его поведение было агрессивным», - вспоминает свидетель. После странного разговора, а также из-за того, что последнее преступление Нурма - изнасилование - ошеломило хозяина квартиры, Нурму дали понять, что ему не стоит сюда приходить.