Estonian Spirit OÜ в два раза сокращает производство и увольняет людей

"Мы не продлили несколько крупных договоров по старой цене на спирт, и, предположительно, объем нашего производства сократится на 30-50%. Мы хотим инвестировать в автоматизацию ферментации, что позволит уменьшить расходы на ресурсы и рабочую силу. Кроме того, мы проведем реорганизацию производства, что приведет к сокращению числа сотрудников, много людей мы уже сократили ", - сказал агентсву BNS руководитель Estonian Spirit и Moe Peenviinavabrik Свен Иванов.

Он добавил, что в следующем сезоне вплоть до следующей осени 800 000 литров экологически чистого спирта не будут отправлены в Швейцарию фирме Alcosuis. На скадалх еще есть излишки сырья, но их берегут для Moe Peenviinavabrik, при плохом сценарии их должно хватить до урожая 2019 года.

"Сырья нет, а то, которое можно купить, слишком дорого для нас. Цена спирта в прошлом году с учетом сырья выросла на 30%, однако, это не спасает, так как цены на зерно за выше, чем наши возмоджности, сегодня мы говорим о цене от 300 до 350 евро за тонну", - сказал Иванов.

Также выросла стоимость древесной щепы и электричества, которые являются важными составляющими производства на Раквереском заводе.

Цена на обычное зерно выросла примерно на 25-30%, большая часть урожая этого года будет использована в производстве хлебобулочных изделий.

"У Moe Peenviinavabrik сырья обычно хватает примерно на год на случай неурожвая, как в этом году. Поскольку наше фирма производит качественный алкоголь, то повышение цены на спирт не особенно скажется на цене напитков. Цены поднимает правительство Эстонии из-за своей близорукой акцизной политики. Объем производства алкоголя в Эстонии снизился на 30%, столько же составили потери и розничной торговли", - добавил Иванов.