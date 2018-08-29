Ср, 29.08.2018
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  • Стрельба в Харьюмаа: 36-летний мужчина ранен в живот

Стрельба в Харьюмаа: 36-летний мужчина ранен в живот

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Пистолет. Снимок иллюстративный.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

В ночь на 29 августа в волости Куусалу произошла стрельба, в результате которой пострадал 36-летний мужчина. По предварительной информации, стрелок и жертва не были знакомы друг с другом.

В ночь на 29 августа в деревне Касиспеа волости Куусалу произошел конфликт, в ходе которого 59-летний мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из незарегистрированного пистолета Mauser в живот 36-летнему мужчине.

Пострадавшего отвезли в больницу, сейчас его отпустили на домашнее лечение. Предполагаемый стрелок задержан в качестве подозреваемого. На данный момент причина конфликта неизвестна, предположительно, участники ссоры не были знакомы друг с другом. 

Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство. Досудебное расследование проводит криминальное бюро Пыхьяской префектуры.

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