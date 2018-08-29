35% первокурсников Вирумааского колледжа не из Ида-Вирумаа

Как и в прошлые годы самой популярной специальностью среди абитуриентов оказалась специальность телематика и смарт-системы, на которую поступили 69 студентов, у которых после первого года обучения будет возможность выбрать специализацию: программные средства телематики или автоматизация процессов. Больше всего первокурсников поступило из Ида-Вирумааского, Харьюского и Ляяне-Вирумааского уезда. Из года в год расширяется географическая картина студентов и в этом году первокурсники представлены из разных уездов Эстонии: Тарту, Рапла, Йыгева, Ляяне, Валга, Вильянди, Выру, Пярну и Пыльва. 35% первокурсников приступающих к учебе, проживают не в Ида-Вирумаа.