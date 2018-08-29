35% первокурсников Вирумааского колледжа не из Ида-Вирумаа

В новом учебном году 161 первокурсник пополнил ряды студентов Вирумааского колледжа Таллиннского Технического университета, из которых 54 студента приступят к учебе на дневном обучении и 95 на заочном обучении. Всего в этом году к учебе в Вирумааском колледже ТТУ приступят 595 студентов, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Как и в прошлые годы самой популярной специальностью среди абитуриентов оказалась специальность телематика и смарт-системы, на которую поступили 69 студентов, у которых после первого года обучения будет возможность выбрать специализацию: программные средства телематики или автоматизация процессов. Больше всего первокурсников поступило из Ида-Вирумааского, Харьюского и Ляяне-Вирумааского уезда. Из года в год расширяется географическая картина студентов и в этом году первокурсники представлены из разных уездов Эстонии: Тарту, Рапла, Йыгева, Ляяне, Валга, Вильянди, Выру, Пярну и Пыльва. 35% первокурсников приступающих к учебе, проживают не в Ида-Вирумаа.
С нового учебного года начинают свой учебный путь 12 магистрантов по специальности химия и технология топлив.
В новом учебном году продолжает свою деятельность Вирумааский Народный колледж (лекции и практические занятия для взрослых) и состоятся курсы, клубы по интересам, лагеря и другие увлекательные мероприятия для школьников.