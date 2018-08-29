Ср, 29.08.2018
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В Турции попал в ДТП автобус с российскими туристами

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Анталья. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В среду утром грузовик врезался в автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт турецкой Антальи. Пострадали 13 человек, тяжелых травм у них нет, сообщает в среду пресс-служба Ростуризма.

Автобус вез 25 российских туристов из отелей курорта Белек в аэропорт.

"По информации ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины. Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет", - сказали в пресс-службе. "Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию", - отметили в Ростуризме.

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