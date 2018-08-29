В Турции попал в ДТП автобус с российскими туристами

"По информации ситуационно-кризисного центра МИД России, в результате ДТП пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины. Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет", - сказали в пресс-службе. "Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию", - отметили в Ростуризме.