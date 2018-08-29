Чудесное спасение: прохожие почувствовали запах дыма и вызвали пожарных

В 4.01 в центр тревоги поступил вызов на улицу Сирели в городе Ряпина, где вблизи квартиры первого этажа многоквартирного дома люди почувствовали запах дыма и услышали сигнал дымового датчика, передает BNS со ссылкой на Лыунаский спасательный центр. Звонивший пытался связаться с хозяином квартиры, но безуспешно.