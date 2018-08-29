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  • Чудесное спасение: прохожие почувствовали запах дыма и вызвали пожарных

Чудесное спасение: прохожие почувствовали запах дыма и вызвали пожарных

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Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В городе Ряпина в Пыльвамаа спасатели рано утром в среду через окно проникли в задымленную квартиру и спасали спавшего в ней мужчину.

В 4.01 в центр тревоги поступил вызов на улицу Сирели в городе Ряпина, где вблизи квартиры первого этажа многоквартирного дома люди почувствовали запах дыма и услышали сигнал дымового датчика, передает BNS со ссылкой на Лыунаский спасательный центр. Звонивший пытался связаться с хозяином квартиры, но безуспешно.

Спасатели установили, что квартира задымлена, ее хозяин лежит в постели в спальне, а дымовой датчик работает. Спасатели через кухонное окно проникли в квартиру и передали пострадавшего скорой помощи. Причиной дыма была забытая на плите и подгоревшая пища. Спасатели проветрили помещения.

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