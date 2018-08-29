Чудесное спасение: прохожие почувствовали запах дыма и вызвали пожарных
29 августа 2018, 13:07
В городе Ряпина в Пыльвамаа спасатели рано утром в среду через окно проникли в задымленную квартиру и спасали спавшего в ней мужчину.
В 4.01 в центр тревоги поступил вызов на улицу Сирели в городе Ряпина, где вблизи квартиры первого этажа многоквартирного дома люди почувствовали запах дыма и услышали сигнал дымового датчика, передает BNS со ссылкой на Лыунаский спасательный центр. Звонивший пытался связаться с хозяином квартиры, но безуспешно.
Спасатели установили, что квартира задымлена, ее хозяин лежит в постели в спальне, а дымовой датчик работает. Спасатели через кухонное окно проникли в квартиру и передали пострадавшего скорой помощи. Причиной дыма была забытая на плите и подгоревшая пища. Спасатели проветрили помещения.