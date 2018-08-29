Фото: стильный и продуманный до мелочей дом под Таллинном

Недалеко от Лаагри и от Сауэ, в новом жилом массиве Койду, ждет ценящего архитектуру хозяина современный дом, сообщает портал Kodustill.
Дом, построенный по проекту архитектора Адо Эйги, современный, светлый и продуманный до самой мелкой детали. В отделке этого особняка, стоящего на ленточном фундаменте, использованы материалы только высочайшего качества.
В книге, посвященной творчеству Адо Эйги, написано: «Несомненно, среди всех вилл, построенных по проектам Эйги, этот особняк выделяется масштабностью и сходством с виллами, построенными эстонскими архитекторами перед II мировой войной. Стройный силуэт дома напоминает круизное судно с капитанским мостиком, откуда опытный мореход управляет этим белоснежным красавцем».
Расходы на содержание этого дома, находящегося в тихом и спокойном месте, вполне разумны. Дом отапливается газовым котлом, вдобавок имеется воздушно-тепловой насос, который летом используется в качестве кондиционера.
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