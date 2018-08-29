Путин предложил внести поправки в пенсионную реформу: "Прошу вас отнестись к этому с пониманием"

Вывод понятен, сокращается трудоспособное население - автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения.

Но тогда, в 2000-х, я был против них. Говорил об этом и на закрытых совещаниях, и публично. Например, в 2005 году на одной из "Прямых линий" прямо сказал, что до окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет.

В 2008 году, когда я оставил пост президента России, базовые положения пенсионной системы полностью сохранялись. И сейчас считаю, что на тот момент времени такая позиция с экономической точки зрения была обоснованной, а с социальной - абсолютно оправданной и справедливой. Убеждён, повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х было категорически нельзя.

Напомню, как в тот период жила страна. Это ещё не окрепшая экономика, с весьма скромными показателями валового внутреннего продукта и крайне низкими заработными платами. Это высокий уровень безработицы и инфляции. За чертой бедности находилась практически четверть граждан страны. Продолжительность жизни едва превышала 65 лет.

Если бы в тех социально-экономических условиях мы начали повышать пенсионный возраст, и за этот счёт, как планируем сейчас, увеличивать пенсии, то к чему бы это тогда привело? Многие семьи, особенно в малых городах и сельской местности, лишились бы основного, а иногда и единственного источника дохода. При высоком уровне безработицы и работы бы не было, и на пенсию нельзя было бы выйти. А всю возможную прибавку к пенсии просто "съела" бы высокая инфляция, и в итоге число бедных стало бы ещё больше.

Надо было сначала преодолеть последствия шоков 90-х, обеспечить экономический рост и решать острейшие социальные проблемы.

Что же изменилось за прошедшие годы? Мы не тратили времени зря. Мы - мы все, граждане, власть, страна - работали.

Как только нам удалось сформировать необходимые финансовые ресурсы, мы направили их на социальное развитие, на сбережение нашего народа. Начали реализацию долгосрочных демографических мер, включая программу материнского капитала. И это дало хорошие результаты, частично компенсировав демографические провалы прошлых десятилетий. Мы преодолели серьёзные трудности в экономике и с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост. Сейчас уровень безработицы в России самый низкий начиная с 1991 года.

Конечно, нам ещё очень многое нужно сделать. В том числе в сфере здравоохранения, в других областях, которые определяют качество и продолжительность жизни человека. Но неоспоримым фактом является то, что благодаря комплексу принятых государством мер и, что очень важно, более ответственному отношению людей к своему здоровью, сегодня темпы роста продолжительности жизни в России - одни из самых высоких в мире. За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет (7,8 года).