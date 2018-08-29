Олимпийский чемпион отказался жить в России

«Не хочу в России больше быть, поэтому живу в Белоруссии, нормально все, хорошо. Чем дальше от российских сплетен, тем лучше», — заявил Тихонов.

Будучи бывшим главой Союза биатлонистов России (СБР), Тихонов неоднократно выступал с критикой в адрес его руководства и самих спортсменов. В начале августа, комментируя смену спортивного гражданства российскими биатлонистами, 71-летний специалист пессимистично отозвался о перспективах данного вида спорта в России. По его мнению, в отсутствие вмешательства, отечественный биатлон окажется на грани исчезновения.