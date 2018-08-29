Экономист: больше всего в торговой войне проиграет Европа
29 августа 2018, 13:51
Главный экономист компании по управлению активами Эдмонда де Ротшильда Матильда Лемуан (Mathilde Lemoine) считает, что в торговой войне между США и Китаем самые большие потери понесет Европа, передает Majandus24 со ссылкой на CNBC.
Дональд Трамп хотел развивать экспорт услуг в Китай, но, как считает экономист, Европа слишком разобщена, чтобы извлечь из этого пользу.
«Еврозона, и особенно Франция, не достаточно организованы, чтобы организовать вывоз своего сектора услуг и финансов. В Европе нет рынка услуг, так что европейцам сложно вести единую политику в переговорах США и Китая», - сказала Лемуан и добавила, что не стоит забывать, что Америка желает сохранить свою позицию мирового лидера.