Ср, 29.08.2018
Утверждать, что система юстиции прогнила, так же хорошо, как утверждать, что прогнили исполнительная или законодательная власти Райт Марусте
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Экономист: больше всего в торговой войне проиграет Европа

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

США и Китай. Иллюстративное фото.

ФОТО: Boris Zerwann / PantherMedia / Boris Zerwann

Главный экономист компании по управлению активами Эдмонда де Ротшильда Матильда Лемуан (Mathilde Lemoine) считает, что в торговой войне между США и Китаем самые большие  потери понесет Европа, передает Majandus24 со ссылкой на CNBC.

Дональд Трамп хотел развивать экспорт услуг в Китай, но, как считает экономист, Европа слишком разобщена, чтобы извлечь из этого пользу.

«Еврозона, и особенно Франция, не достаточно организованы, чтобы организовать вывоз своего сектора услуг и финансов. В Европе нет рынка услуг, так что европейцам сложно вести единую политику в переговорах США и Китая», - сказала Лемуан и добавила, что не стоит забывать, что Америка желает сохранить свою позицию мирового лидера.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ