Картина дня: расследование о работе Baltnews, стрельба в Харьюмаа и ЧП на пароме Tallink

Так работает Baltnews: «темники» из Москвы, суммы, приказы и строгая отчетность

Полученные из Москвы приказы и ежемесячные скрытые денежные переводы. Покупка кликов для повышения читаемости. Ниточки, потянувшиеся из Эстонии, привели к разоблачению руководимой из Кремля пропагандистской сети в странах Балтии и Восточной Европе. Причастные к созданию альтернативной реальности ничего не хотят больше комментировать задним числом. Читайте далее...

Стрельба в Харьюмаа: 36-летний мужчина ранен в живот

В ночь на 29 августа в волости Куусалу произошла стрельба, в результате которой пострадал 36-летний мужчина. По предварительной информации, стрелок и жертва не были знакомы друг с другом. Читайте далее...

Видео: ЧП на пароме Tallink, на место прибыл вертолет

По словам очевидцев, паром Isabelle остановился на некоторое время у берега. Очевидцы говорят, что женщине на седьмой палубе стало плохо. На этой палубе находятся кафе и детская площадка. На место происшествия прибыл вертолет. Читайте далее...

Сбежавший с места смертельной аварии водитель оказался бывшим раллийным гонщиком

Во вторник, 28 августа, около 19.00 в волости Куусалу Харьюского уезда произошла тяжелая авария, в которой погибла пожилая женщина. Сбежавшего с места происшествия водителя в лесу задержала полицейская собака. Читайте далее...

НАТО считает российские учения "Восток-2018" подготовкой к широкомасштабному конфликту

Российские военные учения "Восток-2018" демонстрируют "акцент России на отработку участия в широкомасштабном конфликте", заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. Североатлантический альянс регулярно мониторит российские военные учения и так же он поступает с учениями "Восток-2018", напомнил он. Читайте далее...

«Какая столица, вы что, смеетесь?»

Многие нарвитяне были потрясены, когда в конце января в Нарву вдруг нагрянул десант из послов и деятелей культуры во главе с президентом, дабы объявить о том, что Нарва ввязалась в борьбу за титул культурной столицы Европы 2024. Читайте далее...

Рейтинги партий: реформисты уступили лидерство центристам

Если бы выборы в Рийгикогу состоялись завтра, то 27 процентов избирателей отдали бы свои голоса Центристской партии, следует из свежего опроса фирмы Turu-Uuringute, проведенного по заказу телерадиовещательной корпорации ERR. Читайте далее...

Жестко - не значит жестоко, или В ресторан - со своим респиратором

Это было совсем не похоже на то, как происходит задержание опасных преступников в кино. Там полиция или секьюрити действуют жёстко и быстро, упаковывая правонарушителя в считанные секунды – так, что публика не успевает даже испугаться… Читайте далее...

Выколотые глаза и кляп во рту: шокирующие детали жестокого убийства

Когда спецназовцы около пяти часов вечера 15 ноября прошлого года ворвались в квартиру на одной из тихих улиц поселка Козе, спасать было некого: чудовищная бойня уже произошла. Полицейские нашли на кухне квартиры труп 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Читайте далее...

Готовы ли школы Ида-Вирумаа к будущему?

"В сентябре в школу пойдут дети, которых мы должны подготовить к взрослой жизни. Она начнется для них где-то около 2035 года. Знаем ли мы сами, что им надо преподавать, чтобы они были готовы к миру будущего? Какие навыки и знания понадобятся им в завтрашнем мире?" - задается вопросом Кристина Каллас.

Кылварт: подозрения в адрес нарвских центристов – это выходящий за пределы Нарвы прецедент

По мнению члена правления Центристской партии Михаила Кылварта, ситуация в Нарвском горсобрании, восьми депутатам которого предъявили подозрения в коррупции из-за нарушения правил голосования, является прецедентом, значение которого выходит за пределы Нарвы. Читайте далее...

Директор библиотеки Тартуского университета уволен в связи с утратой доверия