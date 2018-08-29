Отечественное мобильное приложение позволит родителям контролировать телефон ребенка

«Речь идет о первой версии амбициозного проекта, цель которого не в том, чтобы помочь родителям просто контролировать время, проведенное их ребенком перед экраном. Оно поможет научить детей относиться к телефону как к полезному устройству», - рассказал руководитель Hoopy Майко Аррас.

В магазине приложений Google App доступна версия приложения для установки на телефон родителя и вторая версия – для телефона ребенка. Родитель будет видеть в своем мобильном те приложения, которые ребенок чаще и дольше всего использовал, и при необходимости сможет изменить условия их использования. Кроме того, приложение позволит установить время отдыха, когда ребенок не должен использовать телефон. Ребенок будет получать рекомендации для использования одобренных экспертами в сфере образования приложений.