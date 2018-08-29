России предрекли очередные проблемы перед Олимпиадой

«До Олимпиады еще два года. Скоро все начнется. Чемпионат Европы пережили, сейчас все летние результаты проанализируют и начнется.

Я думаю, что очередной, очень мощный кипиш будет как раз перед Олимпиадой. У нас же ничего не разрулилось. Как я понимаю, у нас лаборатории не работают, официального допуска в большинстве федераций нет. По-прежнему действуют какие-то персональные приглашения, которые нависают над Токио-2020.

Самое страшное, о чем сейчас не говорят: в связи с тем, что не работает наша национальная лаборатория, или она работает, но как-то не так, у большинства наших спортсменов, претендующих на Игры, отсутствует допинговая история. У них происходят допинг-проверки, но это не системно.

И мы можем получить как с художественной гимнастикой: девочкам ехать на Олимпиаду, а они ни разу не проходили допинг-контроль. А как их допускать? А если персональные допуски? Поэтому уповаем на профессионализм каждой отдельно взятой федерации.

Хотя, я так смотрю, в некоторые федерации приходят такие персонажи, которые вообще не понимают, зачем они туда пришли. Абсолютно левые люди, совершенно далекие от спорта, далекие даже от управления.

Мы прекрасно понимаем, что это не Зеппельт и не допинг, это что-то политическое. Сначала нужно где-то повыше решить вопрос.

Да, Мутко уже не занимается спортом. И что? Если бы я был на той стороне, я бы сказал: «Подождите, но Колобков тоже работал в старом составе Министерства спорта». Ну и дальше по тому же сценарию.

Здесь надо разговаривать даже не на уровне руководства МОК, а на уровне руководства страны. И только решив вопрос, система начнет выстраиваться сама.

И то, даже после официального зеленого света, ни у всех федераций все будет гладко. И в Токио опять будет урезанный состав, мы не поедем этой гоп-компанией, которая вынесет всю Олимпиаду, этого не будет, это не нужно никому.