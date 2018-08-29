Ср, 29.08.2018
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  • Директор библиотеки Тартуского университета уволен за недостойное поведение

Директор библиотеки Тартуского университета уволен за недостойное поведение

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Мартин Халлик.

ФОТО: Margus Ansu

Сегодня Тартуский университет прекратил рабочие отношения с директором университетской библиотеки Мартином Халликом в связи с утратой доверия, пишет Tartu Postimees.

Пресс-секретарь Тартуского университета Кристина Курм подтвердила, что причина прекращения трудовых отношений - утрата доверия, но не уточнила, что ее вызвало.

"Это я не могу разглашать, - сказала она. - Это ограничивается законом и другими обстоятельствами".

Курм подтвердила, что прекращение трудовых отношений не связано с ремонтом университетской библиотеки.

"Думаю, что я больше не должна уточнять. Мы должны посмотреть, как мы сообщим об этом сотрудникам. По сути - утрата доверия и недостойное поведение", - сказала она.

Курм подтвердила, что причина связана с работой Халлика.

Получить комментарий от Мартина Халлика пока не удалось.

Канцлер Тартуского университета Меэлис Лухт не пожелала комментировать увольнение Халлика и перенаправила вопрос проректору по научной работе. Проректор Кристьян Вассили пока не прокомментировал произошедшее. 

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