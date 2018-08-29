Фото: дом с тремя спальнями в Хяэдемеэсте

Этот отличный четырехкомнатный дом площадью 140 квадратных метров находится на расстоянии короткой пешей прогулки от берега моря, в Пярнумаа, неподалеку от отеля Lepanina. Это место относится к достаточно дорогим пляжным и дачным районам Эстонии. Дом отлично подходит для летнего отдыха, а почему бы, купив его, не заняться сдачей его внаем на летний период!