Фото: дом с тремя спальнями в Хяэдемеэсте

В живописных местах Эстонии продаются не менее живописные дома. Бывает в скромных недорогих летних домиках необъяснимое очарование! К таким объектам относится и этот дом рядом с морем, в Пярнуском уезде.
Этот отличный четырехкомнатный дом площадью 140 квадратных метров находится на расстоянии короткой пешей прогулки от берега моря, в Пярнумаа, неподалеку от отеля Lepanina. Это место относится к достаточно дорогим пляжным и дачным районам Эстонии. Дом отлично подходит для летнего отдыха, а почему бы, купив его, не заняться сдачей его внаем на летний период!
Площадь ухоженного и хорошо оформленного участка позволяет построить рядом еще один дом. Снаружи и внутри дом абсолютно пригоден для его использования по назначению сразу после покупки.
Остальные фотографии и техническая информация об объекте находятся ЗДЕСЬ.