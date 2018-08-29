Ср, 29.08.2018
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Фото: дом с тремя спальнями в Хяэдемеэсте

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ФОТО: KV.EE

В живописных местах Эстонии продаются не менее живописные дома. Бывает в скромных недорогих летних домиках необъяснимое очарование! К таким объектам относится и этот дом рядом с морем, в Пярнуском уезде.

Этот отличный четырехкомнатный дом площадью 140 квадратных метров находится на расстоянии короткой пешей прогулки от берега моря, в Пярнумаа, неподалеку от отеля Lepanina. Это место относится к достаточно дорогим пляжным и дачным районам Эстонии. Дом отлично подходит для летнего отдыха, а почему бы, купив его, не заняться сдачей его внаем на летний период!

ФОТО: KV.EE

Площадь ухоженного и хорошо оформленного участка позволяет построить рядом еще один дом. Снаружи и внутри дом абсолютно пригоден для его использования по назначению сразу после покупки. 

ФОТО: KV.EE

Остальные фотографии и техническая информация об объекте находятся ЗДЕСЬ.

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