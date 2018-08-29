Одному из столичных университетов отказали в аккредитации

Комиссия в том числе отметила ухудшение ситуации по сравнению с прошлой институциональной аккредитацией, прошедшей три года назад, невыполнение сделанных при прошлой аккредитации рекомендаций, недостатки в развитии персонала и прочее.

Глава EKKA Хели Маттизен пояснила, что в Эстонии вузы пользуются значительной свободой в открытии программ обучения и планировании мест в группах обучения, в которых им разрешено проводить обучение. «Свобода должна сопровождаться ответственностью. Институциональная аккредитация фактически оценивает, может ли вуз справиться с ответственностью, которой сопровождается свобода, насколько он заслуживает доверия». - подчеркнула она.

Вузы могут оспаривать решение оценочной комиссии в арбитражной комиссии EKKA или Таллиннском административном суде. Решение о дальнейшей участи Евроакадемии на основании решения EKKA примет Министерство образования и науки.

Все действующие в Эстонии вузы должны не реже чем раз в семь лет проходить институциональную аккредитацию, где оценивается соответствии управления вузом, организации работы, учебной и научной деятельность, а также учебной и исследовательской среды правовым актам, целям университета и его плану развития. Оценку проводит международная экспертная комиссия, в соответствии с отчетом которой решение об аккредитации принимает совет по оценке качества высшего образования EKKA. Совет решает, аккредитовать ли вуз на семь лет или три года. Совет также может устанавливать дополнительные условия, невыполнение которых в срок может привести к сокращению установленного ранее срока оценки.

Евроакадемия впервые прошла институциональную аккредитацию в 2015 году и получила аккредитацию на три года.