Для отделки выбрали обои с флористическими мотивами и светло-серую краску, вся мебель также светлая, а вот детали и аксессуары получились довольно контрастными: здесь есть как милые мятный и розовый, так и броские черный и золотой. Завершить образ женственного интерьера помогли настольные лампы, статуэтки, рамки с фотографиями и мини-бар: любовь к шампанскому никто не отменял.

ФОТО: pufikhomes

Первое, что привлекает наше внимание в гостиной – это картина. Признавайтесь, кто вспомнил Нарнию, увидев ее? Так и хочется нырнуть в картину с головой и испытать легкость, которую передает интерьер в целом. Кресло возле окна с оригинальным светильником в форме лампочки кажется самым удобным и идеальным для чтения таких же легких и романтичных книг.

ФОТО: pufikhomes

Обеденная зона прекрасна, и даже жалко сидеть на этих стульях - как бы не запачкать! Кстати, обратите свое внимание на люстру над столом. Она стала изюминкой этого уголка, благодаря своей необычности.

ФОТО: pufikhomes

Продолжает наши смотрины воздушная и милая спальня. Обои на одной из стен – яркий пример того, как можно комнату сделать нестандартной. Обои очень точно подобраны в стиле всего интерьера, совмещая в себе черный и золотой цвета, которые мы встречаем в деталях по всей квартире.