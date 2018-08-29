Ср, 29.08.2018
Утверждать, что система юстиции прогнила, так же хорошо, как утверждать, что прогнили исполнительная или законодательная власти Райт Марусте
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Квартира для девушки: пастель, цветы и милые детали Смотрите фото

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: pufikhomes

У хозяйки этой квартиры в Бостоне очень напряженная работа, поэтому ей был просто необходим дом с милым интерьером, где можно расслабиться и помечтать. Лучше всего такой атмосфере способствуют пастельные тона и обилие света, пишет Pufikhomes.

Для отделки выбрали обои с флористическими мотивами и светло-серую краску, вся мебель также светлая, а вот детали и аксессуары получились довольно контрастными: здесь есть как милые мятный и розовый, так и броские черный и золотой. Завершить образ женственного интерьера помогли настольные лампы, статуэтки, рамки с фотографиями и мини-бар: любовь к шампанскому никто не отменял. 

ФОТО: pufikhomes

Первое, что привлекает наше внимание в гостиной – это картина. Признавайтесь, кто вспомнил Нарнию, увидев ее? Так и хочется нырнуть в картину с головой и испытать легкость, которую передает интерьер в целом. Кресло возле окна с оригинальным светильником в форме лампочки кажется самым удобным и идеальным для чтения таких же легких и романтичных книг. 

ФОТО: pufikhomes

Обеденная зона прекрасна, и даже жалко сидеть на этих стульях - как бы не запачкать!  Кстати, обратите свое внимание на люстру над столом. Она стала изюминкой этого уголка, благодаря своей необычности.

ФОТО: pufikhomes

Продолжает наши смотрины воздушная и милая спальня. Обои на одной из стен – яркий пример того, как можно комнату сделать нестандартной. Обои очень точно подобраны в стиле всего интерьера, совмещая в себе черный и золотой цвета, которые мы встречаем в деталях по всей квартире.

Остальные романтические фотографии - а вдруг какая-то идея приглянется, и ее захочется воплотить, делая у себя ремонт? - ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ