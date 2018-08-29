В честь юбилея республики Дни превращаются в Месяц

Особенностью нынешних Дней станет длительность (весь сентябрь) и акцент на русскую культуру в Эстонии - ее история, традиции, нынешнее состояние. Именно этому будет посвящен целый ряд встреч, концертов и лекций, рассказывающих о русской музыке, русской песне, русской живописи, русской общине в Эстонии...

Самое активное участие в мероприятиях Дней принимают Русское Филармоническое общество, Народный университет русской культуры, хоровые коллективы Центра русской культуры и ансамбли русской народной песни из других регионов Эстонии, детские художественные объединения «ARTEK» и «5+5».

Одним из главных событий Дней и отдельным подарком к 100-летию республики станет премьера кантаты для солистов и детского хора на тексты эстонских авторов и детская опера «Юссике и его друзья» композитора Владимира Игнатова.

День народов Эстонии традиционно отмечается 24 сентября, и накануне, 21 сентября, в Центре русской культуры пройдет традиционный праздничный концерт, в котором примут участие коллективы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Объединения национально-культурных обществ «Лира».

«Под одним небом» - это название для торжественного концерта, посвященного Дню народов Эстонии, тоже стало традиционным.

«Мы все разные, но мы живем под одним небом, знаем и любим культуру друг друга, уважаем свои обычаи и традиции. До встречи на Днях народов Эстонии!» - говорится в пресс-сообщении ЦРК.

Организаторы Дней — Союз русских просветительных и благотворительных организаций в Эстонии и Культурное объединение «Кирилл и Мефодий»

Программа Дней.

5 сентября в 11.00, Малый зал

Лекция-концерт «Русская музыка в Эстонии», лектор Владимир Игнатов

21 сентября в 18.00, Большой зал

Концерт "Под одним небом" .

Участвуют коллективы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Объединения национально-культурных обществ «Лира»

22 сентября в 13.00, Малый зал

Концерт детских хоровых коллективов «Песни разных народов»

22 сентября в 18.00, Малый зал

Концерт солистов Русского филармонического общества "Мы здесь живём"

23 сентября в 14.00, Большой зал

Концерт "Песня русская, родная"

Участвуют хоры и ансамбли русской народной песни из Эстонии

24 сентября в 16.00 (II этаж)

Открытие выставки пленэра студий Artec и «5+5» «Новый Таллинн глазами ребёнка»

29 сентября в 14.00, Малый зал

Премьера! Владимир Игнатов, Кантата для солистов и детского хора на тексты эстонских авторов

Владимир Игнатов, детская опера «Юссике и его друзья» по мотивам сказки Сильви Вяльял "Семь друзей Юссике»

Исполняют: детская хоровая студия «Аллегро» и солисты Русского филармонического общества

Лекции в Народном университете русской культуры:

18.09 в 14.00 Беседы о русском искусстве с Русским музеем. Страницы истории скульптурного класса Императорской Академии художеств: Амандус Адамсон.

24.09 в 11.00 лекция Валерия Лаура " Русские художники Эстонии"

24.09 в 17.45 лекция Татьяны Червовой " Русская община Эстонии до 1940 г."

25.09 в 12.00 лекция Сергея Минина "Живопись и Православие"

Организаторы:

Союз русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии

Культурное объединение «Кирилл и Мефодий»