В честь юбилея республики Дни превращаются в Месяц

Дни народов Эстонии 2018 в Центре русской культуры продолжатся весь сентябрь! Последняя декада будет особенно насыщенной различными мероприятиями, сообщает ЦРК.
Особенностью нынешних Дней станет длительность (весь сентябрь) и акцент на русскую культуру в Эстонии - ее история, традиции, нынешнее состояние. Именно этому будет посвящен целый ряд встреч, концертов и лекций, рассказывающих о русской музыке, русской песне, русской живописи, русской общине в Эстонии...
Самое активное участие в мероприятиях Дней принимают Русское Филармоническое общество, Народный университет русской культуры, хоровые коллективы Центра русской культуры и ансамбли русской народной песни из других регионов Эстонии, детские художественные объединения «ARTEK» и «5+5».
Одним из главных событий Дней и отдельным подарком к 100-летию республики станет премьера кантаты для солистов и детского хора на тексты эстонских авторов и детская опера «Юссике и его друзья» композитора Владимира Игнатова.
День народов Эстонии традиционно отмечается 24 сентября, и накануне, 21 сентября, в Центре русской культуры пройдет традиционный праздничный концерт, в котором примут участие коллективы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Объединения национально-культурных обществ «Лира».
«Под одним небом» - это название для торжественного концерта, посвященного Дню народов Эстонии, тоже стало традиционным.
«Мы все разные, но мы живем под одним небом, знаем и любим культуру друг друга, уважаем свои обычаи и традиции. До встречи на Днях народов Эстонии!» - говорится в пресс-сообщении ЦРК.
Организаторы Дней — Союз русских просветительных и благотворительных организаций в Эстонии и Культурное объединение «Кирилл и Мефодий»
Программа Дней.
5 сентября в 11.00, Малый зал
Лекция-концерт «Русская музыка в Эстонии», лектор Владимир Игнатов
21 сентября в 18.00, Большой зал
Концерт "Под одним небом" .
Участвуют коллективы Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии и Объединения национально-культурных обществ «Лира»
22 сентября в 13.00, Малый зал
Концерт детских хоровых коллективов «Песни разных народов»
22 сентября в 18.00, Малый зал
Концерт солистов Русского филармонического общества "Мы здесь живём"
23 сентября в 14.00, Большой зал
Концерт "Песня русская, родная"
Участвуют хоры и ансамбли русской народной песни из Эстонии
24 сентября в 16.00 (II этаж)
Открытие выставки пленэра студий Artec и «5+5» «Новый Таллинн глазами ребёнка»
29 сентября в 14.00, Малый зал
Премьера! Владимир Игнатов, Кантата для солистов и детского хора на тексты эстонских авторов
Владимир Игнатов, детская опера «Юссике и его друзья» по мотивам сказки Сильви Вяльял "Семь друзей Юссике»
Исполняют: детская хоровая студия «Аллегро» и солисты Русского филармонического общества
Лекции в Народном университете русской культуры:
18.09 в 14.00 Беседы о русском искусстве с Русским музеем. Страницы истории скульптурного класса Императорской Академии художеств: Амандус Адамсон.
24.09 в 11.00 лекция Валерия Лаура " Русские художники Эстонии"
24.09 в 17.45 лекция Татьяны Червовой " Русская община Эстонии до 1940 г."
25.09 в 12.00 лекция Сергея Минина "Живопись и Православие"
Организаторы:
Союз русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии
Культурное объединение «Кирилл и Мефодий»
Вход на все мероприятия свободный!