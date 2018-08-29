Ср, 29.08.2018
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КаПо: цель российской пропаганды - расколоть общество

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Пресс-секретарь Полиции безопасности Харрис Пуусепп

ФОТО: Tairo Lutter

По оценке пресс-секретаря КаПо Харриса Пуусепа, опубликованное в Postimees разоблачение руководимой из Кремля пропагандистской сети в странах Балтии и Восточной Европе указывает на то, как пропаганду пытаются выдать за легитимную журналистику. 

"Это указывает на почерк Кремля, когда при помощи скрытых денежных схем и рабочей организации пропаганду пытаются выдать за легитимную журналистику. Мы имеем дело с подлой круговой порукой: пропаганду производят и финансируют, потом выдают за голос и позицию местных русских, чтобы в свою очередь искаженный общественный образ представить на мировой арене для достижения своих внешнеполитических целей. 

Влияние на общественность таким образом и создание альтернативной реальности может показаться малозначительным. Однако в этом есть своего рода угроза конституционному порядку государства. КаПо обязана препятствовать такой деятельности, чтобы она не переросла в прямую угрозу. Повышение осведомленности населения является хорошим началом в борьбе с кремлевской пропагандой. Обнародование расследования уже само по себе одно из препятствий для осуществления их цели".

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