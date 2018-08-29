Россиянина признали лучшим вратарем НХЛ

В прошлом сезоне Бобровский провел в регулярном чемпионате НХЛ 65 матчей, в которых отразил 92,1 процента бросков по своим воротам. «Коламбус» вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 2-4 в серии.

Второе место в списке лучших голкиперов занял вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Брэйден Холтби. В сезоне-2017/18 канадец стал обладателем Кубка Стэнли. Третьим в рейтинге стал еще один россиянин — Андрей Василевский, выступающий за «Тампу».