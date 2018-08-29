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Россиянина признали лучшим вратарем НХЛ

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Columbus Blue Jackets goaltender Sergei Bobrovsky blocks a shot by the Vegas Golden Knights during the second period of an NHL hockey game Tuesday, Jan. 23, 2018, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

ФОТО: John Locher/AP

Российский вратарь команды «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии официальной телесети лиги NHL Network, передает Lenta.ru.

В прошлом сезоне Бобровский провел в регулярном чемпионате НХЛ 65 матчей, в которых отразил 92,1 процента бросков по своим воротам. «Коламбус» вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 2-4 в серии.

Второе место в списке лучших голкиперов занял вратарь «Вашингтон Кэпиталс» Брэйден Холтби. В сезоне-2017/18 канадец стал обладателем Кубка Стэнли. Третьим в рейтинге стал еще один россиянин — Андрей Василевский, выступающий за «Тампу».

20 августа NHL Network опубликовала список лучших центральных нападающих лиги, в котором форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занял третье место, а Евгений Кузнецов из «Вашингтона» стал 12-м. Среди крайних нападающих первые два места заняли россияне Никита Кучеров («Тампа») и Александр Овечкин («Вашингтон»).

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