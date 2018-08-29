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29 августа Telia Eesti стала первым в странах Балтии мобильным оператором, который предлагает любителям музыки семейный пакет популярной стриминговой услуги Spotify. Этой услугой могут воспользоваться клиенты всех эстонских мобильных операторов, сообщает техноблог Digitark.

С пакетом Spotify Family музыкальной услугой может пользоваться семья из шести человек. Все шестеро могут слушать музыку одновременно, но независимо друг от друга, создавая индивидуальные плейлисты.

«Spotify открывает доступ более чем к 30 миллионам музыкальных композиций артистов со всей планеты. Серди них, конечно, есть и российские исполнители, – отметил руководитель сферы дополнительных услуг Telia Eesti Максим Меламед. – Теперь слушать хорошую музыку в высоком качестве, без рекламы и на выгодных условиях можно всей семьей. Spotify работает на смартфонах, компьютерах, эту услугу поддерживают новые модели телевизоров и автомобилей, так что любимая музыка будет сопровождать вас повсюду».

Плата за пакет Spotify Family составляет 10,99 евро в месяц, что, например, для семьи из 4 человек означает, что расходы составят 2,75 евро на каждого. Помимо семейного пакета, по-прежнему действует и индивидуальный Spotify Premium, стоимость которого составляет 6,99 евро в месяц.

«В рамках кампании, начавшейся в конце августа, мы предлагаем всем клиентам пакета „Мобильная жизнь“ с объемом интернета от 10 ГБ скидку 50% на Spotify Family. По нашим данным, на сегодняшний день ни один европейский оператор не вышел на рынок со столь привлекательным предложением», – добавил Максим Меламед.

Услуга Spotify стала доступнее для всех любителей музыки, поскольку ею могут воспользоваться не только клиенты мобильной связи или домашних услуг Telia, но и клиенты Tele2 и Elisa.

Больше информации о Spotify Premium и Spotify Family можно получить здесь.