Керсти Кальюлайд посетила в Нарве компанию, лидирующую на российском рынке фильтров для воды

Джозеф Шмидт рассказал президенту, что новые заводы по производству фильтров имеют очень высокую степень автоматизации, работников на них нужно не много, а поэтому с точки зрения затрат на производство уже нет большой разницы, строить завод в Китае или в Эстонии. Но, отдельно отметил руководитель компании, располагать центры разработки и производства нужно там, где есть таланты. Если в Петербурге есть научная школа, то Ида-Вирумаа, в котором в советское время располагались военные предприятия, имеет подходящую производственную культуру. И эта культура, по мнению господина Шмидта передаётся в семьях от отца к сыну, и поэтому не пропадает с выходом на пенсию рабочих прошлой эпохи.