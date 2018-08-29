Керсти Кальюлайд посетила в Нарве компанию, лидирующую на российском рынке фильтров для воды

Aquaphor Group является лидером российского рынка бытовых фильтров для воды, но из шести заводов этой компании два расположены в Эстонии - в Нарве и в Силламяэ. В среду президент Керсти Кальюлайд осмотрела завод в Нарве, пообщалась с руководством компании и с руководителями Нарвского парка производства и логистики, на территории которого и расположено предприятие.
Экскурсию для президента проводил руководитель Aquaphor Group Джозеф Шмидт. Позже он поделился своим впечатлением от общения с Керсти Кальюлайд:
"Мне показалось, что президент понимает, что уровень жизни страны в очень заметной степени определяется уровнем исследований и разработок, - рассказал он. - Скорость внедрения новых разработок растёт. И доля исследовательской деятельности в благосостоянии страны также очень быстро увеличивается".
Главный исследовательский центр Aquaphor Group расположен в Санкт-Петербурге. Частично этим объясняется и появление заводов в Ида-Вирумаа - это ближайшие к Петербургу города, где можно производить продукцию со значком “Сделано в ЕС”.
Своим главным производственным центром компания видит в будущем именно Ида-Вирумаа. Так, значительное расширение предстоит заводу в Силламяэ.
Джозеф Шмидт рассказал президенту, что новые заводы по производству фильтров имеют очень высокую степень автоматизации, работников на них нужно не много, а поэтому с точки зрения затрат на производство уже нет большой разницы, строить завод в Китае или в Эстонии. Но, отдельно отметил руководитель компании, располагать центры разработки и производства нужно там, где есть таланты. Если в Петербурге есть научная школа, то Ида-Вирумаа, в котором в советское время располагались военные предприятия, имеет подходящую производственную культуру. И эта культура, по мнению господина Шмидта передаётся в семьях от отца к сыну, и поэтому не пропадает с выходом на пенсию рабочих прошлой эпохи.