За лето было совершено две кражи сена

В этом году в Ляэнеской префектуре зарегистрирован один случай кражи рулонов сена, произошедший в июле на Сааремаа, сообщает BNS со ссылкой на PPA.

7 августа Пыхьяской префектуре сообщили, что на одном из участков в деревне Хюйру волости Сауэ кто-то самовольно выкосил около двух гектаров поля. Скошенное сено забрали, кроме того, было срезано около 800елок. Убытки оцениваются в 2500 евро.

Кроме того, полицейские 7 августа обнаружили на Палдиском шоссе в поселке Харку большой рулон сена. «Полицейские откатили его назад на поле», - сказал пресс-секретарь.