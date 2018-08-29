Ср, 29.08.2018
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За лето было совершено две кражи сена

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Сено. Иллюстративное фото

ФОТО: Scanpix

Департаменту полиции и погранохраны (PPA) за лето поступили сообщения о двух кражах сена с поля.

В этом году в Ляэнеской префектуре зарегистрирован один случай кражи рулонов сена, произошедший в июле на Сааремаа, сообщает BNS со ссылкой на PPA.

7 августа Пыхьяской префектуре сообщили, что на одном из участков в деревне Хюйру волости Сауэ кто-то самовольно выкосил около двух гектаров поля. Скошенное сено забрали, кроме того, было срезано около 800елок. Убытки оцениваются в 2500 евро.

Кроме того, полицейские 7 августа обнаружили на Палдиском шоссе в поселке Харку большой рулон сена. «Полицейские откатили его назад на поле», - сказал пресс-секретарь.

Засуха, досаждавшая земледельцам этим летом, существенно осложнила также сбор корма, поскольку сена выросло гораздо меньше, чем обычно.

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